Открыта возможность путешествия во времени через кротовые норы

1:48 Your browser does not support the audio element. Наука

Физики-теоретики схожи с юристами, поскольку обе профессии предполагают тщательный поиск лазеек и нестыковок, которыми можно воспользоваться. И хотя они не помогут вам избежать штрафа за нарушение правил дорожного движения, такие ученые, как Валерий П. Фролов, Андрей Зельников и Павел Кртоуш, добились революционных успехов в понимании законов физики, включая интригующую концепцию "кротовых нор".

Фото: pixabay.com

Кратчайший путь через пространство-время

Кротовые норы, несмотря на то, что они не являются официально признанными космическими явлениями, уже почти столетие захватывают воображение ученых. Основной вопрос заключается в том, позволяют ли принципы относительности и квантовой физики квантовым пульсациям или даже частицам вырваться из своего локализованного состояния и преодолеть огромные расстояния или даже само время.

Раскрытие возможностей

В ходе своих исследований Фролов, Кртоуш и Зельников наткнулись на решения, связанные с так называемой замкнутой кривой, похожей на время. Этим термином обозначается объект или луч света, который движется по траектории, в конечном итоге возвращаясь в исходную точку как в пространстве, так и во времени.

Прежде чем с нетерпением готовиться к парадоксальному путешествию в будущее и обратно, необходимо признать наличие многочисленных препятствий, которые могут помешать такой петле. В частности, покойный физик Стивен Хокинг выразил скептическое отношение к возможности ее осуществления.

Данная работа размещена на сервере препринтов arXiv и принята к публикации в журнале Physical Review D.

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