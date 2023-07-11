Астрономы нашли планету "зеркало" с металлическими облаками

3:00 Your browser does not support the audio element. Наука

В рамках проведенного исследования астрономы обнаружили уникальную планету, облака которой способны отражать 80% света, падающего на нее. Это делает LTT9779b самой яркой из известных планет в нашей Вселенной. Новость об этом открытии была опубликована в журнале "Astronomy & Astrophysics".

Фото: cloudfront-us-east-2.images.arcpublishing. com/reuters/PNA3UH27RVJAXIH7W2IORITU3A.jpg

Открытие планеты LTT9779b

С помощью космических аппаратов, таких как Kepler и TESS, астрономы обнаружили тысячи экзопланет в нашей Галактике. Однако для более глубокого изучения этих миров потребовался специальный инструмент. Три года назад Европейское космическое агентство запустило спутник CHEOPS (CHaracterising ExOPlanet Satellite), который позволяет исследователям получать более точные данные о планетах и их характеристиках.

Информация о планете и ее атмосфере

Планета LTT9779b, которую назвали самым большим "зеркалом" во Вселенной, отражает 80% звездного света. Эта планета, по размерам чуть больше Нептуна, вращается по очень близкой к своей звезде орбите, совершая один оборот всего за 19 часов. Фактически, она находится в приливной зоне и всегда обращена к своей звезде одной стороной.

Уникальные облака и отражательная способность

Интересно отметить, что высокая отражательная способность LTT9779b обусловлена металлическими стекловидными облаками в ее атмосфере. Согласно объяснению Джеймса Дженкинса из университета Диего Порталес, планета напоминает горящий мир, где тяжелые облака металлов парят в воздухе, а с них падают капли титана.

Вопросы и ответы

Однако, несмотря на интересные открытия, планета LTT9779b вызывает некоторые вопросы. Так как самые крупные планеты, известные как "горячие юпитеры", обладают достаточной гравитацией, чтобы удерживать свою атмосферу, атмосферы "горячих нептунов" обычно сдуваются в космос, оставляя только каменистое ядро. Однако LTT9779b, благодаря своим облакам, имеет возможность сохранить свою газообразную оболочку.

Объяснение образования облаков

Наличие металлических облаков на планете с температурой выше 100°C вызывает вопросы. Согласно объяснению Вивьен Парментье из обсерватории Лазурного берега, формирование этих облаков можно сравнить с образованием конденсата в ванной комнате после горячего душа. Насыщенная атмосфера LTT9779b, состоящая из паров силикатов и металлов, позволяет образованию металлических облаков даже при высоких температурах.

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