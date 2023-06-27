Учёные доказали влияние кофеина на смертность от сердечно-сосудистых заболеваний

2:06 Your browser does not support the audio element. Наука

В недавнем исследовании, проведенном учеными из Университета Сиань (Китай), изучалось влияние потребления кофе на кальцификацию брюшной аорты (AAC) среди взрослых людей с гипертонией, диабетом и сердечно-сосудистыми заболеваниями (ССЗ). Целью данного исследования было определить корреляцию между потреблением кофе и прогрессированием атеросклероза, а также его потенциальную роль как независимого фактора риска летального исхода. Результаты исследования были опубликованы на официальном сайте журнала "Journal of Nutrition, Metabolism, and Cardiovascular Diseases".

AAC и его последствия

Кальцификация брюшной аорты (AAC) считается маркером прогрессирующего атеросклероза, который вносит значительный вклад в повышение риска смертности, независимо от традиционных сердечно-сосудистых факторов риска.

Потребление кофе

Исследование выявило заметную связь между высоким потреблением кофе и повышенным уровнем кальцификации брюшной аорты (AAC) среди участников. Однако важно отметить, что эта связь наблюдалась в основном среди лиц с гипертонией, диабетом и сердечно-сосудистыми заболеваниями. В отличие от этого, не было обнаружено значительной корреляции между потреблением кофе и AAC среди участников без указанных заболеваний.

Последствия для пациентов с гипертонией, диабетом и ССЗ

Исходя из полученных результатов, исследователи настоятельно рекомендуют пациентам с гипертонией, диабетом и сердечно-сосудистыми заболеваниями отказаться от употребления кофе. Поступая таким образом, люди могут потенциально уменьшить бремя AAC и минимизировать риск фатальных сердечно-сосудистых событий. Важно, чтобы медицинские работники информировали своих пациентов о потенциальном негативном влиянии кофе на здоровье сердечно-сосудистой системы, особенно для тех, кто уже подвержен повышенному риску из-за имеющихся заболеваний.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Влияние кофе на мужское здоровье и результаты в спорте.