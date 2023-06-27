В недавнем исследовании, проведенном учеными из Университета Сиань (Китай), изучалось влияние потребления кофе на кальцификацию брюшной аорты (AAC) среди взрослых людей с гипертонией, диабетом и сердечно-сосудистыми заболеваниями (ССЗ). Целью данного исследования было определить корреляцию между потреблением кофе и прогрессированием атеросклероза, а также его потенциальную роль как независимого фактора риска летального исхода. Результаты исследования были опубликованы на официальном сайте журнала "Journal of Nutrition, Metabolism, and Cardiovascular Diseases".
Кальцификация брюшной аорты (AAC) считается маркером прогрессирующего атеросклероза, который вносит значительный вклад в повышение риска смертности, независимо от традиционных сердечно-сосудистых факторов риска.
Исследование выявило заметную связь между высоким потреблением кофе и повышенным уровнем кальцификации брюшной аорты (AAC) среди участников. Однако важно отметить, что эта связь наблюдалась в основном среди лиц с гипертонией, диабетом и сердечно-сосудистыми заболеваниями. В отличие от этого, не было обнаружено значительной корреляции между потреблением кофе и AAC среди участников без указанных заболеваний.
Исходя из полученных результатов, исследователи настоятельно рекомендуют пациентам с гипертонией, диабетом и сердечно-сосудистыми заболеваниями отказаться от употребления кофе. Поступая таким образом, люди могут потенциально уменьшить бремя AAC и минимизировать риск фатальных сердечно-сосудистых событий. Важно, чтобы медицинские работники информировали своих пациентов о потенциальном негативном влиянии кофе на здоровье сердечно-сосудистой системы, особенно для тех, кто уже подвержен повышенному риску из-за имеющихся заболеваний.
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