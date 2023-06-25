Учёные подвергли сомнению правильность поиска преступника по следам от зубов

1:50 Your browser does not support the audio element. Наука

Судебная одонтология, дисциплина, связанная с анализом следов укусов, уже давно является предметом споров и разногласий. Ее научные основы и фактические данные были поставлены под сомнение, как показало исследование, проведенное учеными из Университета Буффало. Это означает, что люди могут столкнуться с риском для жизни и свободы на основании необоснованных доказательств.

Фото: dzen. ru/a/Xe4Wo11sSwqxdO7H

Анализ следов укусов

Согласно вышеупомянутому исследованию, только 25% проанализированных случаев следов укусов продемонстрировали достаточную точность. Более того, искажения были обнаружены в 75% образцов для верхней челюсти и 41% для нижней челюсти. Значительные смещения наблюдались в нижней челюсти, что привело к более низкой точности совпадения по сравнению с верхней челюстью. Стоит отметить, что исследование проводилось на не сохранившейся коже умерших людей без признаков кровоизлияния. Это позволило изучить реальные следы зубов, оставленные на коже.

Неточность анализа следов прикуса

При исследовании фактического следа укуса анализ обычно фокусируется на кровоподтеках, а не на углублениях от зубов. Синяк может вносить дополнительную неопределенность, поскольку он диффузный и не всегда точно отражает расположение кусающих зубов.

Ненадежные индикаторы следов укуса

Всего было проведено 12 исследований, и их результаты указывают на ненадежность переноса следов укуса на кожу. Искажения происходят в значительной степени и непредсказуемы. Во многих случаях зубы, не являющиеся источником следа укуса, более точно соответствуют рисунку.

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