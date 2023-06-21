Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Врач Джус: анафилактический шок возможен при введении любого лекарства
Экс-сотрудник Белого дома Робертс: всего одна фраза Трампа о России сделала его "предателем Америки"
В ГУР Минобороны Украины проинформировали об атаке на их штаб-квартиру в Киеве
Military Watch: Украина хочет задействовать против ВС РФ свой самый опасный танк
Бербок озвучила практически невыполнимое условие вступления Киева в Евросоюз
Нейросеть поможет учёным создать сверхбыстрый ядерный двигатель
Sky News: эксперт рассказал, какая печальная судьба могла постичь пропавший батискаф "Титан"
Учёные обнаружили источник "гормона счастья" в космосе
76-я дивизия ВДВ наступает на Лиманском фронте, взято много пленных

Инопланетяне могут привлечь наше внимание, используя соседнюю сверхновую

3:02
Наука

SN 2023ixf — ближайшая сверхновая к Земле за последнее десятилетие, и новые исследования SETI показывают, что это идеальный повод для разумных инопланетян привлечь наше внимание. Астрономы с интересом следят за новым ультраярким взрывом в космосе: сверхновая типа II в Галактике Вихрь (также известной как M101). Сверхновая типа II является катастрофическим концом жизни массивной звезды, и эта новая, названная SN 2023ixf, является ближайшим событием за последнее десятилетие.

Инопланетяне могут привлечь наше внимание, используя соседнюю сверхновую
Фото: NASA, ESA and the Hubble Heritage Team (STScI/AURA)

В то время как многие астрономы заинтересованы в наблюдении конца жизни звезды, небольшая группа исследователей задается другим вопросом: не могут ли эти вспышки света помочь нам найти сообщения от инопланетных цивилизаций? Команда исследователей из Института поиска внеземного разума (SETI) и Университета Вашингтона считает, что это возможно. В статье, опубликованной на платформе arXiv и представленной в журнал Research Notes of the American Astronomical Society, астрономы предлагают идею о том, что инопланетяне могут использовать сверхновую как возможность отправить сообщение другим цивилизациям, плененным сиянием умирающей звезды. Теперь исследователи используют радиотелескопы для поиска области возле сверхновой, где могут находиться звездные системы, способные содержать в себе потенциально обитаемые планеты, на случай, если там присутствуют продвинутые инопланетяне, желающие поздороваться. 

Поиск сообщений от инопланетных цивилизаций

Интригующая гипотеза исследователей SETI и Университета Вашингтона заключается в том, что сверхновая SN 2023ixf может привлечь внимание инопланетных цивилизаций и стать идеальным каналом для обмена сообщениями. Такое событие в космосе может быть не только зрелищным, но и служить сигналом для разумных форм жизни в глубинах вселенной.

Почему именно сверхновые? Сверхновые являются яркими и мощными взрывами, происходящими в конце жизни массивных звезд. Они излучают огромное количество энергии и света, привлекая внимание астрономов на Земле. Исследователи SETI полагают, что инопланетные цивилизации, обладающие развитыми технологиями и возможностью интерпретировать такие события, могут использовать сверхновые в качестве способа общения с другими цивилизациями.

Поиск инопланетян

Теперь исследователи SETI и Университета Вашингтона активно заняты поиском признаков разумной жизни в окрестностях сверхновой SN 2023ixf. Они обращают свои радиотелескопы в направлении этого яркого источника, надеясь обнаружить радиосигналы или другие необычные вспышки, которые могут быть связаны с инопланетными цивилизациями.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент 2-го курса Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Популярное
Чем грозит человечеству образование новых пятен и дыр на Солнце

25-й 11-летний солнечный цикл в настоящее время находится в полном разгаре. Он начался в декабре 2019 года и, как ожидается, продлится примерно до 2030 года.

Солнце покрылось большим количеством пятен: чем это грозит человечеству
Российские больницы и поликлиники начали отказывать гражданам в лечении по ОМС
Пациентам начнут предлагать платные услуги вместо медицинской помощи по ОМС
Врач-кардиолог оценил народные средства для снижения давления
Американец убил россиянку в Армении
Почему стратегия и тактика ВДВ требуют пересмотра Андрей Николаев Индия: ахиллесова пята Англии и козырь России Сергей Лебедев КамАЗ запустил в производство грузовики-беспилотники Анастасия Жукова
О вредных продуктах, приближающих смерть, рассказала врач-терапевт Исаева
Перу, Мексика, далее везде. У Вашингтона есть план по наведению порядка на "заднем дворе"
Закрыть навсегда: Европа приняла тяжёлое решение
Закрыть навсегда: Европа приняла тяжёлое решение
Последние материалы
Бербок озвучила практически невыполнимое условие вступления Киева в Евросоюз
Нейросеть поможет учёным создать сверхбыстрый ядерный двигатель
Sky News: эксперт рассказал, какая печальная судьба могла постичь пропавший батискаф "Титан"
Инопланетяне могут привлечь наше внимание, используя соседнюю сверхновую
Учёные обнаружили источник "гормона счастья" в космосе
76-я дивизия ВДВ наступает на Лиманском фронте, взято много пленных
Искусственный интеллект и угроза биотерроризма: Что нужно знать
Астролог Ахметджанова: в день солнцестояния в 2023 году можно привлечь удачу
Взрыв в центре Парижа привёл к пожару в многоэтажном доме
360kuai: Москва неожиданно для Запада получила сразу три хорошие новости
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников