Инопланетяне могут привлечь наше внимание, используя соседнюю сверхновую

3:02 Your browser does not support the audio element. Наука

SN 2023ixf — ближайшая сверхновая к Земле за последнее десятилетие, и новые исследования SETI показывают, что это идеальный повод для разумных инопланетян привлечь наше внимание. Астрономы с интересом следят за новым ультраярким взрывом в космосе: сверхновая типа II в Галактике Вихрь (также известной как M101). Сверхновая типа II является катастрофическим концом жизни массивной звезды, и эта новая, названная SN 2023ixf, является ближайшим событием за последнее десятилетие.

Фото: NASA, ESA and the Hubble Heritage Team (STScI/AURA)

В то время как многие астрономы заинтересованы в наблюдении конца жизни звезды, небольшая группа исследователей задается другим вопросом: не могут ли эти вспышки света помочь нам найти сообщения от инопланетных цивилизаций? Команда исследователей из Института поиска внеземного разума (SETI) и Университета Вашингтона считает, что это возможно. В статье, опубликованной на платформе arXiv и представленной в журнал Research Notes of the American Astronomical Society, астрономы предлагают идею о том, что инопланетяне могут использовать сверхновую как возможность отправить сообщение другим цивилизациям, плененным сиянием умирающей звезды. Теперь исследователи используют радиотелескопы для поиска области возле сверхновой, где могут находиться звездные системы, способные содержать в себе потенциально обитаемые планеты, на случай, если там присутствуют продвинутые инопланетяне, желающие поздороваться.

Поиск сообщений от инопланетных цивилизаций

Интригующая гипотеза исследователей SETI и Университета Вашингтона заключается в том, что сверхновая SN 2023ixf может привлечь внимание инопланетных цивилизаций и стать идеальным каналом для обмена сообщениями. Такое событие в космосе может быть не только зрелищным, но и служить сигналом для разумных форм жизни в глубинах вселенной.

Почему именно сверхновые? Сверхновые являются яркими и мощными взрывами, происходящими в конце жизни массивных звезд. Они излучают огромное количество энергии и света, привлекая внимание астрономов на Земле. Исследователи SETI полагают, что инопланетные цивилизации, обладающие развитыми технологиями и возможностью интерпретировать такие события, могут использовать сверхновые в качестве способа общения с другими цивилизациями.

Поиск инопланетян

Теперь исследователи SETI и Университета Вашингтона активно заняты поиском признаков разумной жизни в окрестностях сверхновой SN 2023ixf. Они обращают свои радиотелескопы в направлении этого яркого источника, надеясь обнаружить радиосигналы или другие необычные вспышки, которые могут быть связаны с инопланетными цивилизациями.

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