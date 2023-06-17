Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
В Кремле заявили, что у зерновой сделки нет шансов
Инженерная школа США нашла в космосе скопление человеческих душ
Горит оккупированный Херсон: российские артиллеристы подбили склад ГСМ
Золотое яблоко: мушмула
Путин впервые показал подписанный Киевом проект мирного договора
Стюардесса рассказала, кто из пассажиров более эгоистичен — мужчины или женщины
Портал iSeeCars перечислил десять самых популярных цветов автомобилей на вторичном рынке в 2023 году
Кардиолог Ландмессер назвал четыре шага, которые помогут избежать инфаркта
Пригожин о доблести русского солдата: и один может воевать смело и отважно

Гарвардская медицинская школа нашла ранее неизвестный признак приближающейся деменции

1:43
Наука

Гарвардская медицинская школа провела захватывающее исследование, которое выявило удивительную связь между способностью пожилых людей ориентироваться в голосовом меню при телефонных звонках и риском развития болезни Альцгеймера. Опубликованные недавно результаты работ в журнале Journal of Alzheimer's Disease приносят новые надежды в борьбе с этим нейродегенеративным заболеванием.  

Учёные разработали Гарвардский автоматизированный телефонный тест (APT). Он включает три реальные ситуации, в которых пожилые люди обычно сталкиваются в голосовом меню телефона: повторение рецепта, выбор нового врача и обработка банковского перевода.

Участники исследования прошли APТ, а также были подвергнуты стандартным когнитивным тестам и сканированию головного мозга для выявления предпосылок развития болезни Альцгеймера. Исследователи обнаружили, что около трети клинически здоровых участников без когнитивных нарушений имели изменения в мозге, связанные с ранними стадиями данного недуга. У этих людей также были трудности с навигацией в голосовом меню.

По словам учёных, новый тест предоставляет возможность более точного выявления людей с предклинической стадией болезни Альцгеймера. Это считается значимым прорывом, поскольку на данный момент таких пациентов можно определить только на основе отзывов исходя из опросов их близких.

Внедрение Гарвардского автоматизированного телефонного теста позволит раньше начинать исследования новых лекарств и разработку более эффективных методов лечения деменции.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Макаревича* ужаснул концерт с участием Пугачёвой в Израиле

На концерте в Израиле Андрей Макаревич* испытал неприятные ощущения.

Андрей Макаревич* разочарован концертом с участием Аллы Пугачёвой в Израиле
Байкальская отшельница предсказала будущее России и СВО: будут на коленях просить
Будут на коленях просить: будущее России и СВО предсказала байкальская отшельница
Власти Польши подвергли унизительной блокировке в самолёте делегацию президента ЮАР
В Москве задержали актрису Бабушкину, обнаружив у нее пакетик с подозрительным порошком
Должник и кредитор всегда будут в одной упряжке Сергей Лебедев Россия и Балканы: недоигранный покер, но ещё не проигранный Михаил Плисюк "Парагвайский сценарий" теперь разыгрывается на Украине Виктор Пахомов
"Скучаем по русским": Европа не может найти альтернативу туристам из России
Разведка НАТО: русский стратег ПАК ДА строят для стирания континентов
Стало известно о новых реалиях отдыха all inclusive в Турции
Стало известно о новых реалиях отдыха all inclusive в Турции
Последние материалы
Золотое яблоко: мушмула
Гарвардская медицинская школа нашла ранее неизвестный признак приближающейся деменции
Путин впервые показал подписанный Киевом проект мирного договора
Стюардесса рассказала, кто из пассажиров более эгоистичен — мужчины или женщины
Портал iSeeCars перечислил десять самых популярных цветов автомобилей на вторичном рынке в 2023 году
Кардиолог Ландмессер назвал четыре шага, которые помогут избежать инфаркта
Пригожин о доблести русского солдата: и один может воевать смело и отважно
РИА Новости: Запад испугался разрушения Каховской ГЭС из-за страшных последствий
Врач-эндокринолог призвала не вознаграждать себя едой
Эксперты назвали три самых эффективных продукта для здоровья и гибкости сосудов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников