Гарвардская медицинская школа нашла ранее неизвестный признак приближающейся деменции

1:43 Your browser does not support the audio element. Наука

Гарвардская медицинская школа провела захватывающее исследование, которое выявило удивительную связь между способностью пожилых людей ориентироваться в голосовом меню при телефонных звонках и риском развития болезни Альцгеймера. Опубликованные недавно результаты работ в журнале Journal of Alzheimer's Disease приносят новые надежды в борьбе с этим нейродегенеративным заболеванием.

Учёные разработали Гарвардский автоматизированный телефонный тест (APT). Он включает три реальные ситуации, в которых пожилые люди обычно сталкиваются в голосовом меню телефона: повторение рецепта, выбор нового врача и обработка банковского перевода.

Участники исследования прошли APТ, а также были подвергнуты стандартным когнитивным тестам и сканированию головного мозга для выявления предпосылок развития болезни Альцгеймера. Исследователи обнаружили, что около трети клинически здоровых участников без когнитивных нарушений имели изменения в мозге, связанные с ранними стадиями данного недуга. У этих людей также были трудности с навигацией в голосовом меню.

По словам учёных, новый тест предоставляет возможность более точного выявления людей с предклинической стадией болезни Альцгеймера. Это считается значимым прорывом, поскольку на данный момент таких пациентов можно определить только на основе отзывов исходя из опросов их близких.

Внедрение Гарвардского автоматизированного телефонного теста позволит раньше начинать исследования новых лекарств и разработку более эффективных методов лечения деменции.

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