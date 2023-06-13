РИА Новости: Соединённые Штаты Америки сообщили, как выглядит настоящий НЛО

1:14 Your browser does not support the audio element. Наука

В Соединённых Штатах взялись за расследование неопознанных летающих объектов (НЛО). Об этом информирует РИА Новости. Теперь работа специалистов находится под контролем военных и учёных.

Состоялось заседание, посвящённое аномальным явлениям, которым было присвоено название UAP (Unidentified Aerial Phenomena — неопознанные аэрозахваты). К ним относят объекты, которые не могут быть идентифицированы. По указанию президента Джо Байдена создана специальная межведомственная комиссия.

На заседании были показаны видеокадры, записанные дроном, на которых ясно демонстрируется неопознанная активность. Предмет, похожий на металлическую сферу без видимого двигателя, не имел сходства с китайским аэростатом.

"Объект не проявлял никаких необычных технических возможностей и не представлял угрозы для безопасности воздушного пространства", — сообщили на собрании.

Отмечается, что такие объекты замечены по всему миру. Это самый распространённый вид UAP. Специалисты считают, что данный объект реален и не является ошибкой приборов или оптическим обманом.

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