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Профессор Серго: Илон Маск боится неуправляемости обучения искусственного интеллекта

1:57
Наука

Профессор, доктор юридических наук; руководитель проекта "Интернет и право" Антон Серго в беседе с Pravda.Ru оценил призыв главы компании Tesla Илона Маска временно прекратить обучение систем искусственного интеллекта.

Профессор Серго: Илон Маск боится неуправляемости обучения искусственного интеллекта

Эксперт отметил, что никто сегодня не знает, чем может закончиться активное развитие нейросетей.

"Я предположу, что здесь связано это, с одной стороны, с неуправляемостью такого обучения. Мы же с вами понимаем, что обучение может иметь как положительный, так и отрицательный результат. Так что можно, в принципе, и спортсмена из одного и того же человека сделать, и преступника, с одной стороны", — сказал Антон Серго.

Профессор подчеркнул, что, помимо этого, сейчас есть большая опасность, связанная с доверием к искусственному интеллекту со стороны людей, что тоже способно приводить к значительным ошибкам. Серго объяснил, что у нас растет поколение, которое теряет навык самостоятельного мышления, доверяя по возможности решение всех задач прообразам искусственного интеллекта, будь то смартфоны или их аналоги. Таким образом, люди всё больше доверяют искусственному интеллекту, передавая ему навык мышления.

"При этом качество искусственного интеллекта мы пока на степень стадии его обучения не знаем, к чему это приведет и чем может закончиться", — отметил Серго.

Плюс к этому итогом развития искусственного интеллекта станет рост безработицы в различных сферах деятельности, которые так же могут вести к экономическим и социальным потрясениям в мире, добавил юрист.

Ранее глава Tesla, SpaceX и Twitter Илон Маск и ряд разработчиков искусственного интеллекта составили открытое письмо, в котором призвали как минимум на шесть месяцев приостановить развитие систем искусственного интеллекта.

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Искусственный интеллект - суперсила или угроза?
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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