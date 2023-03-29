Директор DZ systems: ChatGPT и другие ИИ не избавят человечество от сложностей

1:05 Your browser does not support the audio element. Наука

Директор группы компаний DZ systems Дмитрий Завалишин в разговоре с Pravda.Ru заявил, что технологии не смогут заменить людей.

Разоблачение ChatGPT — Вы должны узнать об этом как можно скорее

"Появился трактор, но человек всё ещё нужен. Он стал управлять машиной. Любая технология упрощает банальную часть жизни, сложности остаются. Просто из трудового процесса исключаются процессы, которые можно автоматизировать", — объяснил эксперт.

Вместе с этим он подчеркнул, что всегда нужен человек, который проверит работу ChatGPT и другого искусственного интеллекта. Решения должны принимать люди, в то время как ИИ является только советником, добавил специалист.

"У нас в стране безработица составляет меньше пяти процентов. Нам нужны профессионалы. Например, работа водителем — тяжёлый и бессмысленный труд. При этом не хватает сварщиков, токарей", — отметил собеседник издания.

Ранее Pravda.Ru рассказывала, почему искусственный интеллект не сможет конкурировать с человеческим разумом.

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