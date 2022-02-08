Россия запатентовала метод сверхбыстрого полёта на МКС

Российская ракетно-космическая корпорация "Энергия", входящая в Роскосмос, запатентовала метод сверхбыстрого полета на Международную космическую станцию. Теперь "дорога" до МКС будет занимать всего два часа.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на начальника отдела баллистики корпорации Рафаила Муртазина, схема состоит в том, что космический аппарат после отделения третьей ступени ракеты-носителя и реализации первых двух импульсов запускается на "коэлиптическую орбиту", геометрически похожую на орбиту МКС.

Когда МКС наблюдается с космического корабля под углом 23 градуса над горизонтом, делается импульс, который, пройдя половину поворота, приведет космический корабль к непосредственной близости от станции. При необходимости экипажи корабля могут выполнить этот импульс вручную.

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