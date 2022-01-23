Рогозин спрогнозировал "бум ракетостроения" в ближайшие годы

Гендиректор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин заявил, что в ближайшие года будет построены тысячи спутников и ракет. По его мнению, прогнозируемое "схлопывание" рынка не произойдёт, а наоборот, количество заказов увеличится.

"Судя по косвенным признакам, таким, например, как заказы зарубежных спутникостроителей на наши электрореактивные двигатели, которые делают на калининградском предприятии "Факел", и заказы у него исчисляются тысячами, можно говорить о том, что в ближайшие годы будут построены сотни и тысячи спутников", — пояснил свою точку зрения Рагозин в интервью журналу "Русский космос".

Кроме того, Рогозин подчеркнул, что спутники необходимо будет не только построить, но и вывести на орбиту, для чего и потребуются ракеты.

"Следовательно, через три-четыре года может произойти не схлопывание рынка пусковых услуг, а наоборот — дефицит пусковых мощностей. Мы исходим из того, что в 2025–2026 годах нас ждёт бум ракетостроения", — резюмировал гендиректор корпорации.

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