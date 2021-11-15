На МКС обнаружили место возможной утечки воздуха в модуле "Звезда"

На Международной космической станции обнаружено место возможной утечки воздуха в модуле "Звезда".

Об обнаружении "подозрительного" места в отсеке модуля сообщил космонавт Пётр Дубров в ходе переговоров с Центром управления полётами.

"Там обнаружилось подозрительное место. Я занимался его фотографированием под микроскопом с увеличительными стёклами", — цитирует космонавта "Интерфакс".

Напомним, в августе 2020 года утечку воздуха на МКС выявили в переходной камере модуля "Звезда". В октябре прошлого года космонавтам удалось найти трещину и заделать ее временными средствами.

В августе 2021 года в СМИ появилась информация о выявлении несквозных трещин в российском модуле МКС "Заря". Исполнительный директор "Роскосмоса" по пилотируемым программам Сергей Крикалёв сообщил тогда об отсутствии у него сведений о новых трещинах на станции. При этом представитель госкорпорации отметил, что даже при наличии несквозных трещин эксплуатировать МКС можно ещё 20 лет.

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