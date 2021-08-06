Apple начинает отслеживать фотографии пользователей своих устройств

В четверг компания Apple объявила о внедрении новой технологии для обнаружения с помощью алгоритмов хэширования любого возможного контента, связанного с сексуальным насилием над детьми (например, детской порнографии), который пользователи смартфонов iPhone и линейки планшетов iPad могут фотографировать.

Как следует из пресс-релиза, технология была задумана с учётом "уважения к конфиденциальности пользователей".

То есть, новая система не будет сканировать материалы, находящиеся в облаке iCloud, но будет сопоставлять на этих устройствах "хэши" изображений (зашифрованные версии) с базой данных, предоставленной американским Национальным центром по пропавшим и эксплуатируемым детям (NCMEC), которая регистрирует содержимое, уже помеченное как запрещенное.

В случае, если система обнаружит незаконный материал, он будет вручную отклонен сотрудниками Apple. Со своей стороны, пользователи могут подать апелляцию на восстановление учетной записи, если они считают, что произошла ошибка.

Лес рубят - щепки летят?

Мэтью Грин, эксперт по криптографии и безопасности, предупредил, что внедрение такой системы может иметь неблагоприятные последствия, поскольку алгоритмы хеширования не совсем надежны и могут идентифицировать некоторый контент как запрещенный, даже если он на самом деле "вполне безобиден".

С экспертом согласились и пользователи устройств Apple, которые в основном считают, что бороться с распространением такого рода контента нужно, но в то же время опасаются, что могут попасть "в черные списки" "случайно".

Например, один комментатор задается вопросом конфиденциальности:

"Технологическая компания сканирует ваши личные фотографии. Что происходит, когда фотография моего сына с разбитой коленкой прислана мне, например, учителем физкультуры, информирующим о травме, полученной на уроке?"