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Найдены новые сходства в интеллекте животных и людей

Наука

Раньше считалось, что животные не обладают разумом, но современные исследователи иначе смотрят на интеллектуальные способности животных, сообщают "Актуальные новости".

Найдены новые сходства в интеллекте животных и людей

Так, в 2019 году учёные из Японии пришли к выводу, что животные способны узнавать себя в зеркале, причём на это способны не только высшие приматы, но и рыбы губаны-чистильщики.

Недавно учёным из Италии удалось доказать, что узнавать себя в зеркале могут и лошади. По словам специалистов, они довольно эмоционально реагируют на своё отражение.

Также было установлено, что шимпанзе могут осознавать причинно-следственные связи, договариваться с сородичами и использовать орудия труда.

Разумом обладают не только обезьяны, но и некоторые пернатые и млекопитающие. По словам учёных, у науки есть огромное количество доказательств разумности животных.

Но есть специалисты, которые считают, что разумом обладают только люди. Они аргументируют это тем, что только у людей есть неокортекс — зона мозга, которая отвечает за сложные когнитивные функции.

В связи с этим, как доказали немецкие исследователи, вороновые, мозг которых меньше и лишён данных слоёв, не могут конкурировать с обезьянами по уровню IQ. 

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Автор: Снежана Шахова, Куратор: Владимир Губарев
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