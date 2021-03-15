Зачем китам большой мозг?

У китов и дельфинов самый большой мозг. Часто объём мозга связывают с интеллектом.

У китов и дельфинов очень сложная социальная жизнь и развитая систему общения. Кроме того, эти животные способны обучать друг друга.

Биологам из Университета Витватерсранда удалось раскрыть причину такого большого объёма мозга этих животных. Научная работа опубликована в Scientific Reports. Отчасти мозг китообразных развился вместе с интеллектом, но важно то, что этому органу нужно поддерживать постоянную температуру — даже из-за малейшего охлаждения ухудшается работа нейронов их мозга и снижаются когнитивные способности.

"Отопительная система" китообразных

В головном мозге этих животных есть "отопительная система". Обогрев мозга обычно связан с обычными метаболическими реакциями, в результате которых образуются АТФ-молекулы. В форме АТФ энергия легко запасается и легко расходуется.

Но ту же энергию можно направить не на создание АТФ, а на выработку тепло. Для этого нужны специальные белки.

В мозге китообразных "тепловые" белки есть у 90% нейронов. Для "отопления" также нужен нейромедиатор норадреналина.

Также в мозге китообразных есть так называемые глиальные клетки, в 30-70% которых тоже есть белки, рассеивающие метаболическую энергию в тепло.

Объём мозга китообразных увеличился около 32 млн лет назад, спустя несколько миллионов лет после их переселения в океан.

Современные морские млекопитающие дважды переселялись с суши в океан в ходе эволюции. Именно в тот момент температура мирового океана резко снизилась. В течение миллионов лет у предков китов увеличивались объёмы мозга для обогрева.

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