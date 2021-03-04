COVID-19 убивает клетки сердечной мышцы

COVID-19 проникает в клетки сердца, вследствие чего они начинают отмирать. В результате нарушается функция сокращения. К такому выводу пришли специалисты медицинской школы в Сент-Луисе, сообщает издание JACC: Basic to Translational Science.

Из стволовых клеток учёные создали ткань, которая смоделировала сокращение сердца. Эксперимент показал, что "ковид" не только убивает клетки органа, но и приводит к нарушению работы мышечных волокон. Причём данный процесс развивается даже без воспаления мышцы.

Кроме того, было доказано, что COVID-19 нарушает функции макрофагов, моноцитов и дендритных клеток.

Это очень опасный для здоровья процесс, так как даже если "ковид" протекал в лёгкой форме, впоследствии у человека могут развиться сердечно-сосудистые заболевания.