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Под шельфовым ледником Антарктиды обнаружены странные существа

Под ледником Антарктиды обнаружили неизвестных существ

Наука

В ходе исследования морского дна под шельфовым ледником в Антарктиде учёные обнаружили колонии напоминающих губок веществ, внешне напоминающих губок. Об открытии сообщает Frontiers in Marine Science.

Под ледником Антарктиды обнаружили неизвестных существ

Шельфовые ледники являются плавучими, они не полностью касаются дна. Область под ними мало изучена.

В рамках экспедиции на леднике Фильхнера специалисты пробурили восемь скважин. Глубина одной из них достигала 900 метров.

В неё опустили трос с прикреплённой видеокамерой. На видеозаписи учёные увидели, что к расположенным на дне валунам прикреплены неподвижные животные. Данный вид неизвестен науке. Ранее считалось, что на дне под ледниками не обитают живые организмы.

Под ледник не проникает солнечный свет, а температура там составляет -2,2 градуса Цельсия. Считалось, что в таких условиях не могут жить бентосные организмы (бентос — существа, которые живут на дне), так как они зависят от фотосинтеза и питательных веществ, поступающих сверху.

Теперь эксперты планируют выяснить особенности этих существ, источники их питания и то, как они попали на дно.

 

 

Автор: Снежана Шахова, Куратор: Владимир Губарев
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