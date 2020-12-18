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Кофе в бумажных стаканчиках может привести к проблемам со здоровьем

Наука

Употребление горячего кофе из бумажного стаканчика может быть опасно для здоровья, сообщает портал Med-heal.ru. Всё дело в пластиковой плёнке, покрывающей пластиковые стаканчики изнутри. Она распадается на микрочастицы, а те в свою очередь оседают в организме человека.

"Мы пока не знаем, как именно отражается на человеческом организме микропластик, но можно говорить со стопроцентной уверенностью, что он таит в себе отрицательное воздействие. Поэтому очень важно свести к минимуму контакт с источниками микропластикового загрязнения. Это не только одноразовая посуда, но и огромное количество вещей, которые окружают нас в повседневной жизни — например, одежда, косметические средства, автомобильные шины, и так далее", — сообщил автор исследования Судха Гоэль.

 

Автор: Снежана Шахова, Куратор: Владимир Губарев
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