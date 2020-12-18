Кофе в бумажных стаканчиках может привести к проблемам со здоровьем

Употребление горячего кофе из бумажного стаканчика может быть опасно для здоровья, сообщает портал Med-heal.ru. Всё дело в пластиковой плёнке, покрывающей пластиковые стаканчики изнутри. Она распадается на микрочастицы, а те в свою очередь оседают в организме человека.