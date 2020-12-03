Как мозг реагирует на звуки во время сна?

Сон — это время, когда подсознание человека перемещается в виртуальную реальность. Тело человека в этот момент не двигается, но если присмотреться, то можно заметить движение его глаз. Это говорит о том, что человек находится в фазе быстрого сна. В этот период мыслительный орган работает так же, как и днём.

Учёных всегда интересовала способность мозга игнорировать весь шум во время быстрого сна. Они провели эксперимент и выяснили, что задача быстрого сна в том, чтобы восстановить эмоциональный баланс. Когда человек спит, его мозг начинает активно работать и всю полученную информацию переводит с кратковременной в долговременную память.

Для проведения исследования французские учёные с австралийскими коллегами привлекли 18 человек. За результатами они следили с помощью электроэнцефалограммы.

Выяснилось, что во время быстрой фазы мозг записывает все поступающие к нему сигналы, то есть он работает так же, как и днём. Но при этом сон человека не нарушается.

Участники эксперимента рассказали, что во время сна не слышали никаких звуков, они просто видели сны, связанные со звуками, которые слышали во время эксперимента.

Специалисты пришли к выводу, что мозг человека способен на всё, чтобы не нарушить человеческий сон.