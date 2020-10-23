Астрономы из Нидерландов не обнаружили фосфин в атмосфере Венеры

Астрономы из Нидерландов усомнились в том, что в атмосфере Венеры есть газ фосфин, который является признаком существования жизни на второй планете, сообщает издание Astronomy & Astrophysics.

"Использование тех же статических методов для анализа тех же данных не показало присутствие фосфина. Мы не нашли линий фосфина в той части спектра, где они должны быть. То есть "открытие" фосфина на Венере может быть результатом ложного сигнала, порождённого использованным способом подавления шумов", — пояснили учёные.

Стоит напомнить, что ранее астрофизики заявляли о том, что в верхних слоях атмосферы Венеры содержится фосфин. На Земле этот газ производят некоторые виды анаэробных бактерий.

По мнению учёных, фосфин в атмосфере Венеры имеет биогенное происхождение, поэтому на планете могут быть бактериальные формы жизни.

В ходе следующих исследования специалистам предстоит доказать или опровергнуть эту гипотезу.