Немецкие физики измерили самый короткий промежуток времени

Они изучили, за какое количество времени фотон пересекает молекулу водорода.

Учёные смогли провести наблюдение на тем, как свет распространяется в молекуле. Этот процесс по времени длится менее фемтосекуд.

Для проведения опыта физики облучили молекулу водорода H2 лучами рентгеновского лазера PETRA III, дополненного ускорительной установкой DESY.

Эксперты настроили оборудование так, чтобы одного фотона хватило для выброса электронов из молекулы водорода. В результате данный процесс провоцировал запуск электронных волн последовательно в обоих атомах частицы.

Учёные смогли измерить именно данный промежуток времени, за который один фотон проходит от одного атома до другого.

Оказалось, что данный показатель составляет 247 зептосекундам, что является абсолютным научным рекордом.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что физики приблизились к созданию высокоточных атомных часов.