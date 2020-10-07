Экологи подсчитали количество микропластика на дне Мирового океана

Мировой океан заполнен пластиковыми отходами. По подсчётам экологов, на дне океанов может находиться около 14 млн тонн пластика, что в 30 раз больше, чем на поверхности, сообщают австралийские учёные из государственного научного агентства CSIRO.

Специалисты изучили более 50 образцов и выяснили, что в одном грамме океанических осадков содержится в среднем 1,26 пластиковых частиц.

Факт того, что на большой глубине обнаружены частицы пластика, говорит о том, что эти вредные частицы окружают нас повсюду, утверждают учёные.

"Это означает, что он пронизывает всю толщу воды. Это заставляет нас задуматься о мире, в котором мы живем, и влиянии наших потребительских привычек на то, что считалось девственным местом на планете", — делится доктор Дениз Хардести.

Изучив затопленный пластик, специалисты пришли к выводу, что ранее он использовался в потребительских целях.