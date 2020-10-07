Мировой океан заполнен пластиковыми отходами. По подсчётам экологов, на дне океанов может находиться около 14 млн тонн пластика, что в 30 раз больше, чем на поверхности, сообщают австралийские учёные из государственного научного агентства CSIRO.
Специалисты изучили более 50 образцов и выяснили, что в одном грамме океанических осадков содержится в среднем 1,26 пластиковых частиц.
Факт того, что на большой глубине обнаружены частицы пластика, говорит о том, что эти вредные частицы окружают нас повсюду, утверждают учёные.
"Это означает, что он пронизывает всю толщу воды. Это заставляет нас задуматься о мире, в котором мы живем, и влиянии наших потребительских привычек на то, что считалось девственным местом на планете", — делится доктор Дениз Хардести.
Изучив затопленный пластик, специалисты пришли к выводу, что ранее он использовался в потребительских целях.
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