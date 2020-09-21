Пчёлы поддаются дрессировке — учёные

Аргентинские учёные разработали способ, который позволит использовать пчёл для опыления только какой-то определённой культуры. Недавно они провели эксперимент с подсолнухами.

В процессе дрессировки пчёл использовался специальный искусственный ароматизатор, который источал аромат подсолнуха. Его добавляли в подкормку для пчёл, а потом насекомые приступали к опылению.

Эксперимент позволил повысить урожайность культуры почти на 40%.

По словам учёных, целенаправленное опыление может применяться для улучшения показателей урожайности любых сельскохозяйственных растений. Технология использования ароматизаторов позволит регулировать пищевую активность насекомых и усовершенствовать сам процесс опыления в зависимости от сезонности роста и развития различных культур.﻿

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что пчёлы пьют нектар двумя способами.﻿﻿