Перепрограммирование клеток избавит человека от старости

Учёные заявили, что им удалось найти способ, который позволит избавить человека от старости. Для этого нужно перепрограммировать его клетки.

Специалисты провели исследование.

У молодых и пожилых пациентов учёные взяли для эксперимента несколько образцов — фибробласты. На их основе они создали клетки кровеносных сосудов, которые сохраняют молекулярные маркеры возраста.

В результате им удалось понять, по каким причинам с возрастом кровеносные сосуды изменяются. Это помогло учёным выяснить, как и почему стареют эти клетки.

С возрастом вены и артерии теряют эластичность, утолщаются, что приводит к развитию гипертонии и сердечно-сосудистых заболеваний.

"Процесс перепрограммирования клеток может начаться с изменения фибробластов на нейроны, пропуская серию индуцированных плюрипотентных стволовых клеток, которая стирает признаки старения клеток", — сообщили учёные.

В ходе проведения опыта данный способ доказал свою эффективность.