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Перепрограммирование клеток избавит человека от старости

Учёные заявили, что им удалось найти способ, который позволит избавить человека от старости. Для этого нужно перепрограммировать его клетки.

Перепрограммирование клеток избавит человека от старости

Специалисты провели исследование.

У молодых и пожилых пациентов учёные взяли для эксперимента несколько образцов — фибробласты. На их основе они создали клетки кровеносных сосудов, которые сохраняют молекулярные маркеры возраста.

В результате им удалось понять, по каким причинам с возрастом кровеносные сосуды изменяются. Это помогло учёным выяснить, как и почему стареют эти клетки.

С возрастом вены и артерии теряют эластичность, утолщаются, что приводит к развитию гипертонии и сердечно-сосудистых заболеваний.

"Процесс перепрограммирования клеток может начаться с изменения фибробластов на нейроны, пропуская серию индуцированных плюрипотентных стволовых клеток, которая стирает признаки старения клеток", — сообщили учёные.

В ходе проведения опыта данный способ доказал свою эффективность. 

 

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