Учёные выяснили, какие люди склонны верить в Бога

Специалисты Джорджтаунской лаборатории реляционного познания провели исследование с целью выяснить, люди с какими психическими свойствами склонны к вере в Бога.

Учёные исследовали две группы религиозных людей в США и Афганистане.

Специалисты выдвинули гипотезу, суть которой заключается в том, что неявное обучение паттернам может быть основой религиозной веры. Участники эксперимента должны выполнить когнитивный тест для измерения неявного обучения паттернам. На мониторе появлялась и исчезала последовательность точек, а участники должны были нажимать на определённую кнопку, чтобы отреагировать на ту или иную последовательность.

В результате выяснилось, что люди, обладающие выраженными способностями к неявному обучению, подсознательно начали устанавливать закономерности, скрытые в последовательности. Они нажимали кнопку ещё до того, как появлялась соответствующая комбинация точек.

Если дети обладают способность выявлять паттерны (стереотипы) в окружающем мире, то по мере взросления их вера в Бога будет усиливаться, даже если они воспитываются в нерелигиозной семье. Если же такой способностью они не обладают, то и вера в сверхъестественные силы будет уменьшаться.

Выявленная закономерность была типичной как для группы американских христиан, так и для группы афганских мусульман.