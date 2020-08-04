На дне озера Титикака обнаружили древнее ритуальное подношение инков

Американские антропологи совместно со своими коллегами из Бельгии в ходе исследования, которое велось с 2012 года обнаружили на дне озера Титикака каменный ларец. В нём хранилась сделанная из раковины моллюска статуэтка ламы и свёрнутый лист сусального золота.

"Одной из наших задач были поиски мест, где древние инки совершали подводные жертвоприношения, подобные рифу Кхоа у Исла-дель-Соль. И мы нашли ещё одно такое место", — сообщил представитель Брюссельского свободного университета Кристоф Дэлэр.

До этого на 30-метровой глубине озера нашли каменную террасу. По словам специалистов, это древняя мостовая. Её длина составляла около 1 км.

Также была обнаружена скульптура из камня в виде человеческой головы. Возраст находок — 1500 лет.

Максимальная глубина озера — 281 м. Учёные планируют продолжить исследования.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что расшифровка геномов мумий помогла узнать генетическую историю инков.