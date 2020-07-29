Пользователи Instagram обнаружили, что приложение начинает включать фронтальную камеру при просмотре ленты.
Это касается iPhone, на которых установлена бета-версия iOS 14.
Странность в работе Instagram возникает из-за функции оповещения о включенном микрофоне или камере. Данная опция имеется на смартфонах iPhone с бета-версией iOS 14. Разработчики утверждают, что уже исправили эту ошибку.
Руководство Instagram борется с интернет-буллингом, поэтому специалисты компании разработали и протестировали искусственный интеллект, который сможет распознавать различные формы оскорблений.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Instagram, который до недавнего времени позиционировался как приложение для обмена фотографиями, заявил о планах "обогнать Twitter в качестве источника новостей". Так, в 2020 году использование Instagram для новостей удвоилось по сравнению с 2018 годом.
Депутаты Госдумы поддержали идею о продлении на август президентской выплаты на детей до 16 лет в размере 10 тысяч рублей.