Инстаграм выходит на позицию лидера по производству новостей

Instagram, который до недавнего времени позиционировался как приложение для обмена фотографиями, заявил о планах "обогнать Twitter в качестве источника новостей".

Об этом сегодня сообщает ВВС.

По данным издания, в 2020 году использование Instagram для новостей удвоилось, по сравнению с 2018 годом:

"Эта тенденция наиболее сильна среди молодежи. Почти четверть британских 18-24-летних подростков использовали Instagram в качестве источника новостей о коронавирусе. Несмотря на то, что в целом социальные медиа-платформы - одни из наименее надежных источников. Абсолютно доверяют размещенной на них информации лишь 26% пользователей".

У Инстаграмма есть все шансы стать лидером "новостного рынка"

"Instagram стал очень популярным среди молодых людей, - сказал Ник Ньюман, проводивший исследование доверия аудитории. - Они действительно хорошо реагируют на истории, которые рассказываются просто, с визуальными образами".

Он напомнил, что Instagram принадлежит Facebook, предпочтение которому отдают 85% британцев: