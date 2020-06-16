Инстаграм выходит на позицию лидера по производству новостей

Instagram, который до недавнего времени позиционировался как приложение для обмена фотографиями, заявил о планах "обогнать Twitter в качестве источника новостей".
Об этом сегодня сообщает ВВС.
По данным издания, в 2020 году использование Instagram для новостей удвоилось, по сравнению с 2018 годом:
"Эта тенденция наиболее сильна среди молодежи. Почти четверть британских 18-24-летних подростков использовали Instagram в качестве источника новостей о коронавирусе. Несмотря на то, что в целом социальные медиа-платформы - одни из наименее надежных источников. Абсолютно доверяют размещенной на них информации лишь 26% пользователей".
"Instagram стал очень популярным среди молодых людей, - сказал Ник Ньюман, проводивший исследование доверия аудитории. - Они действительно хорошо реагируют на истории, которые рассказываются просто, с визуальными образами".
Он напомнил, что Instagram принадлежит Facebook, предпочтение которому отдают 85% британцев:
"Доминирование компании в том, как на ее платформах рассказываются истории, остается невероятно важным. А учитывая, что фирма также владеет WhatsApp, очевидно, что совсем скоро унас появится новый мощный новостной агрегатор"
Обстоятельства смерти Юлии Норкиной до сих пор вызывают ряд вопросов и обсуждений.