Ученые придумали простой способ наблюдения за сердечной тканью. По словам специалистов, он довольно прост, к тому же не является дорогостоящим. Но главное, что он дает более независимый результат, чем другие аналогичные способы.
"В ходе проведения выяснилось, что выращивание культуры сердечной ткани на эластичной подложке из полидиметилсилоксана позволяет наблюдать за процессом распространения волны возбуждения без применения красителя", — сообщили специалисты.
На основе данного открытия и был создан новый метод исследования.
Его основное преимущество в том, что вещество не взаимодействует с красителем, который мог быть необходимым для визуализации. С помощью нового метода можно тестировать различные процессы на культурах тканей, выращенных из стволовых клеток.
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