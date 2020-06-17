Разработан новый способ изучения работы сердца

Ученые придумали простой способ наблюдения за сердечной тканью. По словам специалистов, он довольно прост, к тому же не является дорогостоящим. Но главное, что он дает более независимый результат, чем другие аналогичные способы.

В чем суть нового метода?

"В ходе проведения выяснилось, что выращивание культуры сердечной ткани на эластичной подложке из полидиметилсилоксана позволяет наблюдать за процессом распространения волны возбуждения без применения красителя", — сообщили специалисты.

На основе данного открытия и был создан новый метод исследования.

Его основное преимущество в том, что вещество не взаимодействует с красителем, который мог быть необходимым для визуализации. С помощью нового метода можно тестировать различные процессы на культурах тканей, выращенных из стволовых клеток.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что компьютерная программа предскажет риск смертельных осложнений болезней сердца.