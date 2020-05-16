Компания United Launch Alliance на своем сайте сообщила о том, что плохая погода помешала запланированному на субботу запуску ракеты Atlas 5 с военным экспериментальным шаттлом X-38B во Флориде.
"Следующая попытка запуска будет возможна через 24 часа, она намечена на воскресенье в 9.14 утра по времени Восточного побережья (16.14 мск - ред.)", - говорится в сообщении.
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Летом мы стремимся на весь год запастись витаминами, забывая о том, что порой сырые овощи и фрукты приносят больше вреда, чем пользы. О том, как должны питаться летом женщины с расстройствами пищеварения, рассказывает врач-гастроэнтеролог Ирина НОВИКОВА.