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Источник Правда.Ру

В США обнаружены жертвы гигантских азиатских шершней

Наука

Пчеловоды США обнаружили в штате Вашингтон огромное количество мертвых пчел.

"Пчелы стали жертвами огромных азиатских шершней. Они появились на территории США еще в декабре 2019 года", — сообщили ученые.

Они перезимовали и снова активизировались в апреле. В этот период королевы шершней просыпаются от зимней спячки, чтобы построить гнезда и сформировать колонии.

Как именно шершни оказались в США, неизвестно. Возможно, шершней завезли из Азии случайно вместе с каким-нибудь грузом. Также есть версия, что это было сделано специально.

"Шершни особенно опасны в конце лета и в начале осени, когда они ищут источники белка для королевы для запаса на следующий год", — считают американские специалисты.

По словам ученых, шершни нападают на ульи медоносных пчел, убивают взрослых особей, съедают личинок и куколок, при этом они защищают оккупированную колонию.

Энтомологи обратились к местным жителям с просьбой информировать их обо всех случаях обнаружения гигантских шершней. Ученые также предупредили о том, что при встрече с этими насекомыми нужно быть осторожными, т. к. от нескольких их укусов человек может умереть.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в янтаре обнаружили пчелу возрастом около 100 млн лет.

Темы сша пчелы шершни вашингтон американские ученые
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