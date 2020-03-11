Во времена динозавров день на Земле был на полчаса короче

Геологи из Бельгии изучили структуру слоев в раковинах древних моллюсков и выяснили, что во времени существования динозавров день длился 23 часа и 31 минуту, то есть на полчаса меньше, чем сейчас, а год состоял из 372 суток.

Ученые считают, что почти все новые планеты и звезды совершают полный оборот всего за несколько часов. Со временем они начинают вращаться медленнее.

Сначала сутки на Земли длились около 8 часов, но постепенно их продолжительность становилась длиннее и увеличилась до современных 24 часов.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что ученые могут воскресить вымерших 65 млн. лет назад динозавров.