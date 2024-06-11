Очень простой и вкусный куриный салат с соусом карри: не потолстеешь

Куриный салат с соусом карри: очень просто и вкусно

0:45 Your browser does not support the audio element. Еда

Салат с курицей и соусом карри готовится всего из нескольких ингредиентов, его можно подавать в качестве основного блюда или гарнира. Салат обычно подают холодным, но его можно попробовать и в горячем виде.

Фото: flickr.com by wuestenigel is licensed under CC BY 2.0.

Этот восхитительный салат подойдёт тем, кто пытается перейти на здоровое питание или кето-диету, чтобы похудеть!

Ингредиенты

550 г нарезанного отваренного куриного мяса

1 стакан майонеза,

Чёрный перец и соль

2 чайные ложки порошка карри

Приготовление

В миске смешайте майонез, порошок карри, соль, перец и оливковое масло. Добавьте кусочки курицы и перемешайте. Просто и вкусно!