Очень простой и вкусный куриный салат с соусом карри: не потолстеешь

Салат с курицей и соусом карри готовится всего из нескольких ингредиентов, его можно подавать в качестве основного блюда или гарнира. Салат обычно подают холодным, но его можно попробовать и в горячем виде.
Этот восхитительный салат подойдёт тем, кто пытается перейти на здоровое питание или кето-диету, чтобы похудеть!
В миске смешайте майонез, порошок карри, соль, перец и оливковое масло. Добавьте кусочки курицы и перемешайте. Просто и вкусно!
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