Охлаждённый кофе по-итальянски: ингредиенты пробиваются в блендере для особой нежности
Холодный кофе по-итальянски: представьте себя в римской кофейне
1:06
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11.06.2024 03:09
Этот рецепт предлагает насладиться прохладным и ароматным
холодным кофе, который идеально подходит для жаркой погоды. Он поможет освежить и бодрить вас, подарит удовольствие и наслаждение.
Фото: commons.wikimedia.org by Thomas Vimare vimarethomas is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication
Ингредиенты:
120-150 мл крепкого кофе,
250 мл молока,
120 мл сливок (содержание жира 33%),
1-2 чайные ложки сахара (или по вкусу),
лёд.
Приготовление:
В чашу блендера налейте свежесваренный и охлажденный крепкий кофе, молоко и сливки.
Добавьте сахар по вкусу и взбейте все ингредиенты в блендере в течение 30-40 секунд, чтобы получилась гладкая и однородная смесь.
Подайте холодный кофе по-итальянски с добавлением льда. Можно использовать измельчённый лед или кубики льда для большего охлаждения напитка.
Сделайте этот напиток с помощью рецепта и насладитесь его уникальным вкусом и энергетикой, которые привносит итальянская традиция кофейного искусства.
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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру