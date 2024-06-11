Охлаждённый кофе по-итальянски: ингредиенты пробиваются в блендере для особой нежности

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Холодный кофе по-итальянски: представьте себя в римской кофейне

1:06
Еда

Этот рецепт предлагает насладиться прохладным и ароматным холодным кофе, который идеально подходит для жаркой погоды. Он поможет освежить и бодрить вас, подарит удовольствие и наслаждение.

Холодный кофе по-итальянски: представьте себя в римской кофейне
Фото: commons.wikimedia.org by Thomas Vimare vimarethomas is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Ингредиенты:

  • 120-150 мл крепкого кофе,
  • 250 мл молока,
  • 120 мл сливок (содержание жира 33%),
  • 1-2 чайные ложки сахара (или по вкусу),
  • лёд.

Приготовление:

  1. В чашу блендера налейте свежесваренный и охлажденный крепкий кофе, молоко и сливки.
  2. Добавьте сахар по вкусу и взбейте все ингредиенты в блендере в течение 30-40 секунд, чтобы получилась гладкая и однородная смесь.
  3. Подайте холодный кофе по-итальянски с добавлением льда. Можно использовать измельчённый лед или кубики льда для большего охлаждения напитка.

Сделайте этот напиток с помощью рецепта и насладитесь его уникальным вкусом и энергетикой, которые привносит итальянская традиция кофейного искусства.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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