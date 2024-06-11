Охлаждённый кофе по-итальянски: ингредиенты пробиваются в блендере для особой нежности

Холодный кофе по-итальянски: представьте себя в римской кофейне

1:06 Your browser does not support the audio element. Еда

Этот рецепт предлагает насладиться прохладным и ароматным холодным кофе, который идеально подходит для жаркой погоды. Он поможет освежить и бодрить вас, подарит удовольствие и наслаждение.

Фото: commons.wikimedia.org by Thomas Vimare vimarethomas is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Ингредиенты:

120-150 мл крепкого кофе,

250 мл молока,

120 мл сливок (содержание жира 33%),

1-2 чайные ложки сахара (или по вкусу),

лёд.

Приготовление:

В чашу блендера налейте свежесваренный и охлажденный крепкий кофе, молоко и сливки. Добавьте сахар по вкусу и взбейте все ингредиенты в блендере в течение 30-40 секунд, чтобы получилась гладкая и однородная смесь. Подайте холодный кофе по-итальянски с добавлением льда. Можно использовать измельчённый лед или кубики льда для большего охлаждения напитка.

Сделайте этот напиток с помощью рецепта и насладитесь его уникальным вкусом и энергетикой, которые привносит итальянская традиция кофейного искусства.