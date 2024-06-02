Ароматный и очень простой суп с равиоли на курином бульоне добавлением шпината, сельдерея и петрушки

Как приготовить суп с равиоли

1:07 Your browser does not support the audio element. Еда

Устали от однообразного обеденного меню? Попробуйте этот восхитительный суп с равиоли.

Фото: Own work by Ji-Elle is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Ваши дети с удовольствием будут есть этот суп на курином бульоне с добавлением шпината, сельдерея, моркови, петрушки, лука и чеснока.

Ингредиенты

1,5 стакана равиоли

2 стакана куриного бульона

соль по необходимости

1 морковь

4 зубчика чеснока

1,5 столовой ложки томатного пюре

1 стакан воды

5 столовых ложек шпината

Молотый чёрный перец

1 сельдерей

1/4 стакана лука

1/2 чайной ложки оливкового масла

Петрушка по желанию

Приготовление

Обжарьте измельчённый чеснок, нарезанный кубиками лук и морковь в кастрюле. Добавьте томатное пюре и нарезанный кубиками сельдерей. Посолите и поперчите. Влейте куриный бульон, воду и доведите до кипения. Добавьте равиоли и готовьте. Добавьте шпинат и нарезанную петрушку, готовьте ещё минуту.