Ароматный и очень простой суп с равиоли на курином бульоне добавлением шпината, сельдерея и петрушки
Как приготовить суп с равиоли
1:07
Устали от однообразного обеденного меню? Попробуйте этот восхитительный суп с равиоли.
Фото: Own work by Ji-Elle is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Ваши дети с удовольствием будут есть этот суп на курином бульоне с добавлением шпината, сельдерея, моркови, петрушки, лука и чеснока.
Ингредиенты
- 1,5 стакана равиоли
- 2 стакана куриного бульона
- соль по необходимости
- 1 морковь
- 4 зубчика чеснока
- 1,5 столовой ложки томатного пюре
- 1 стакан воды
- 5 столовых ложек шпината
- Молотый чёрный перец
- 1 сельдерей
- 1/4 стакана лука
- 1/2 чайной ложки оливкового масла
- Петрушка по желанию
Приготовление
- Обжарьте измельчённый чеснок, нарезанный кубиками лук и морковь в кастрюле. Добавьте томатное пюре и нарезанный кубиками сельдерей. Посолите и поперчите.
- Влейте куриный бульон, воду и доведите до кипения. Добавьте равиоли и готовьте.
- Добавьте шпинат и нарезанную петрушку, готовьте ещё минуту.
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