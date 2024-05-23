Вкусный молочный коктейль с базиликом, яблоками, мюсли и грецкими орехами: идеальный вариант для завтрака

Молочный коктейль с базиликом, яблоками и орехами на завтрак

0:38 Your browser does not support the audio element. Еда

А как насчёт вкусного и полезного напитка на завтрак, который можно приготовить за считанные минуты? Попробуйте этот рецепт молочного коктейля.

Фото: flickr.com by Katrin Gilger is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Ингредиенты

2 чашки обезжиренного молока

Базилик

1/2 небольшого яблока

1/2 чайной ложки мёда

2 кубика льда

1 банан

5 чайных ложек грецких орехов

3 чайные ложки мюсли

4 миндаля

Приготовление

Нарежьте банан, измельчите грецкий орех, нарежьте яблоко и мелко нарежьте миндаль. Смешайте все ингредиенты и измельчите в кофемолке. Добавьте лёд и пейте.