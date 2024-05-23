Вкусный молочный коктейль с базиликом, яблоками, мюсли и грецкими орехами: идеальный вариант для завтрака
Молочный коктейль с базиликом, яблоками и орехами на завтрак
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А как насчёт вкусного и полезного напитка на завтрак, который можно приготовить за считанные минуты? Попробуйте этот рецепт молочного коктейля.
Фото: flickr.com by Katrin Gilger is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic
Ингредиенты
- 2 чашки обезжиренного молока
- Базилик
- 1/2 небольшого яблока
- 1/2 чайной ложки мёда
- 2 кубика льда
- 1 банан
- 5 чайных ложек грецких орехов
- 3 чайные ложки мюсли
- 4 миндаля
Приготовление
- Нарежьте банан, измельчите грецкий орех, нарежьте яблоко и мелко нарежьте миндаль.
- Смешайте все ингредиенты и измельчите в кофемолке.
- Добавьте лёд и пейте.
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МОЛОЧНЫЕ КОКТЕЙЛИ за 2 минуты