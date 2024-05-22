Лёгкий салатик из помидоров и огурцов: добавьте к нему побольше свежей зелени

Весенний салат: берём для него помидоры, огурцы и много свежей зелени

1:15 Your browser does not support the audio element. Еда

Этот великолепный весенний салат станет удачным дополнением к мясным блюдам и шашлыку. Он гарантированно порадует вас своей освежающей и легкой ноткой, и его вкус прекрасно сочетается с разными кулинарными направлениями.

Фото: commons.wikimedia.org by LouiseTynan95 is licensed under Attribution-Share Alike 4.0

Для приготовления свежего весеннего салата вам понадобятся:

5 ароматных помидоров,

разнообразная зелень (кинза, эстрагон, базилик, зелёный лук — по вкусу),

половинка луковицы репчатой,

2 огурца,

1 перец чили,

50 г оливкового масла,

1 лимон.

Приготовление

Для начала нарежьте свежие помидоры крупными дольками, а затем мелко порубите зелень. Теперь приступим к нарезке остальных овощей — мелко нарежьте стручок чили, репчатый лук и огурцы. В большой миске соедините все ингредиенты и посолите, поперчите по своему вкусу. Затем добавьте оливковое масло и выжмите сок лимона, которые придадут салату аромат и свежесть. Хорошо перемешайте все компоненты, чтобы заправка равномерно проникла в салат.

Подавайте этот салат в качестве гарнира или отдельного блюда, и наслаждайтесь его восхитительным вкусом.