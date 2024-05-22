Лёгкий салатик из помидоров и огурцов: добавьте к нему побольше свежей зелени

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Весенний салат: берём для него помидоры, огурцы и много свежей зелени

1:15
Еда

Этот великолепный весенний салат станет удачным дополнением к мясным блюдам и шашлыку. Он гарантированно порадует вас своей освежающей и легкой ноткой, и его вкус прекрасно сочетается с разными кулинарными направлениями.

Весенний салат: берём для него помидоры, огурцы и много свежей зелени
Фото: commons.wikimedia.org by LouiseTynan95 is licensed under Attribution-Share Alike 4.0

Для приготовления свежего весеннего салата вам понадобятся:

  • 5 ароматных помидоров,
  • разнообразная зелень (кинза, эстрагон, базилик, зелёный лук — по вкусу),
  • половинка луковицы репчатой,
  • 2 огурца,
  • 1 перец чили,
  • 50 г оливкового масла,
  • 1 лимон.

Приготовление

  1. Для начала нарежьте свежие помидоры крупными дольками, а затем мелко порубите зелень.
  2. Теперь приступим к нарезке остальных овощей — мелко нарежьте стручок чили, репчатый лук и огурцы.
  3. В большой миске соедините все ингредиенты и посолите, поперчите по своему вкусу.
  4. Затем добавьте оливковое масло и выжмите сок лимона, которые придадут салату аромат и свежесть. Хорошо перемешайте все компоненты, чтобы заправка равномерно проникла в салат.

Подавайте этот салат в качестве гарнира или отдельного блюда, и наслаждайтесь его восхитительным вкусом.

Как приготовить салат из огурцов и помидор с оливковым маслом. Вкусный ужин для диабетика 2 типа.
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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Весенний салат: берём для него помидоры, огурцы и много свежей зелени
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