Лёгкий салатик из помидоров и огурцов: добавьте к нему побольше свежей зелени

Этот великолепный весенний салат станет удачным дополнением к мясным блюдам и шашлыку. Он гарантированно порадует вас своей освежающей и легкой ноткой, и его вкус прекрасно сочетается с разными кулинарными направлениями.
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Для приготовления свежего весеннего салата вам понадобятся:
5 ароматных помидоров,
разнообразная зелень (кинза, эстрагон, базилик, зелёный лук — по вкусу),
половинка луковицы репчатой,
2 огурца,
1 перец чили,
50 г оливкового масла,
1 лимон.
Приготовление
Для начала нарежьте свежие помидоры крупными дольками, а затем мелко порубите зелень.
Теперь приступим к нарезке остальных овощей — мелко нарежьте стручок чили, репчатый лук и огурцы.
В большой миске соедините все ингредиенты и посолите, поперчите по своему вкусу.
Затем добавьте оливковое масло и выжмите сок лимона, которые придадут салату аромат и свежесть. Хорошо перемешайте все компоненты, чтобы заправка равномерно проникла в салат.
Подавайте этот салат в качестве гарнира или отдельного блюда, и наслаждайтесь его восхитительным вкусом.
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