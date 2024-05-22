Смузи "Тирамису": вдохновитесь знаменитым итальянским десертом и приготовьте этот потрясающе вкусный напиток

Мечтаете о вкусном смузи, попробуйте этот кремовый напиток.
Тирамису — итальянский десерт, основным ингредиентом которого является кофе. Смузи "Тирамису" вдохновлён этим десертом.
Для приготовления напитка используются следующие ингредиенты: кофе, ванильное мороженое, банан, взбитые сливки, сливочный сыр, крекеры, какао-порошок. Вы можете добавить в этот напиток ванильный йогурт, чтобы придать ему ещё больше аромата.
Смешайте в блендере кофейный порошок, мороженое, сливочный сыр, взбитые сливки и банан. Перелейте смузи в бокал. Раскрошите крекеры и добавьте в бокал. Посыпьте сверху какао-порошком.
Перед выбором питомца необходимо тщательно подготовиться.