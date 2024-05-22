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Смузи "Тирамису": вдохновитесь знаменитым итальянским десертом и приготовьте этот потрясающе вкусный напиток

Смузи "Тирамису": попробуйте любимый десерт в новом воплощении

1:05
Еда

Мечтаете о вкусном смузи, попробуйте этот кремовый напиток.

Смузи "Тирамису": попробуйте любимый десерт в новом воплощении
Фото: commons.wikimedia.org by Brigitte Tohm brigittetohm is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Тирамису — итальянский десерт, основным ингредиентом которого является кофе. Смузи "Тирамису" вдохновлён этим десертом.

Для приготовления напитка используются следующие ингредиенты: кофе, ванильное мороженое, банан, взбитые сливки, сливочный сыр, крекеры, какао-порошок. Вы можете добавить в этот напиток ванильный йогурт, чтобы придать ему ещё больше аромата.

Ингредиенты

  • 1 столовая ложка кофейного порошка
  • 2 столовые ложки взбитых сливок
  • 4 крекера
  • 150 г сливочного сыра
  • 2 чашки ванильного мороженого
  • 1/2 стакана банана
  • 2 столовые ложки какао-порошка

Приготовление

Смешайте в блендере кофейный порошок, мороженое, сливочный сыр, взбитые сливки и банан. Перелейте смузи в бокал. Раскрошите крекеры и добавьте в бокал. Посыпьте сверху какао-порошком.

Вкусный и освежающий коктейль Тирамису
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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