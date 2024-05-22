Немедленно попробуйте этот вкусный салат "Пина колада": с рисом, ананасами и кокосом

Салат "Пина колада" с рисом, ананасами и кокосом: удивите гостей

1:16 Your browser does not support the audio element. Еда

Салат "Пина колада" с рисом, фруктами и зеленью можно смело подать даже на праздничный стол. Это очень простой рецепт: блюдо состоит всего из нескольких ингредиентов и не требует особых усилий с вашей стороны.

Фото: commons.wikimedia.org by Arnaud 25 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Ингредиенты

1/2 стакана ананаса

1/2 стакана стручкового перца (зелёного перца)

6 листьев салата

1/2 стакана кокосовой мякоти

2 чашки риса басмати

4 стакана воды

Для заправки

3/4 стакана кокосового молока

1/4 стакана свежих сливок

Соль по необходимости

3 столовые ложки тёртого кокоса

2 капли кокосовой эссенции

Чёрный перец по желанию

Для украшения

Грецкие орехи

Приготовление

В миску среднего размера добавьте нарезанный кубиками ананас, перец, мякоть кокоса и хорошо перемешайте. Отварите рис басмати, остудите, добавьте в салат. Готовим заправку: взбейте блендером кокосовое молоко, тёртый кокос, свежие сливки, кокосовую эссенцию, соль и перец. Полейте салат этой заправкой. Добавьте листья салата. Посыпьте измельчённым миндалём и наслаждайтесь.