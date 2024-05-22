Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Туристы из Польши заменили украинцев в Турции
Экспертное мнение о том, как вернуть волосам здоровье после родов
Дизайнер объяснила, с чего начать расхламление кухни
Ветеринары рассказали о правилах использования средств от клещей
Искусство сушки: как достичь идеальной формы
Эксперт по ЖКХ Федорук оценил последствия роста штрафов против коммунальщиков
Врач-онколог рассказала, сможет ли Кейт Миддлтон восстановиться после химиотерапии
Фридман требует от Люксембурга выплатить ему $15,8 млрд за конфискованные активы
Рассказываем, что делать с травой
Немедленно попробуйте этот вкусный салат "Пина колада": с рисом, ананасами и кокосом

Салат "Пина колада" с рисом, ананасами и кокосом: удивите гостей

1:16
Еда

Салат "Пина колада" с рисом, фруктами и зеленью можно смело подать даже на праздничный стол. Это очень простой рецепт: блюдо состоит всего из нескольких ингредиентов и не требует особых усилий с вашей стороны. 

Салат "Пина колада" с рисом, ананасами и кокосом: удивите гостей
Фото: commons.wikimedia.org by Arnaud 25 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Ингредиенты

  • 1/2 стакана ананаса
  • 1/2 стакана стручкового перца (зелёного перца)
  • 6 листьев салата
  • 1/2 стакана кокосовой мякоти
  • 2 чашки риса басмати
  • 4 стакана воды

Для заправки

  • 3/4 стакана кокосового молока
  • 1/4 стакана свежих сливок
  • Соль по необходимости
  • 3 столовые ложки тёртого кокоса
  • 2 капли кокосовой эссенции
  • Чёрный перец по желанию

Для украшения

  • Грецкие орехи

Приготовление

  1. В миску среднего размера добавьте нарезанный кубиками ананас, перец, мякоть кокоса и хорошо перемешайте.
  2. Отварите рис басмати, остудите, добавьте в салат.
  3. Готовим заправку: взбейте блендером кокосовое молоко, тёртый кокос, свежие сливки, кокосовую эссенцию, соль и перец. Полейте салат этой заправкой. Добавьте листья салата. Посыпьте измельчённым миндалём и наслаждайтесь.
Подсмотрела РЕЦЕПТ салата в кафе! Обалденный салат ПИНА КОЛАДА
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Готовы целоваться и обниматься целый день: эти породы собак официально несут звание самых ласковых

Перед выбором питомца необходимо тщательно подготовиться.

Кинологи назвали самые ласковые породы собак
Этот совет изменит цвет гортензии
Чем поливать гортензию, чтобы она изменила свой цвет
Ксения Собчак оценила фото юной актрисы Анны Пересильд: "Хотела бы я такой выпускной"
Названы самые преданные породы собак: надежные товарищи и верные друзья
"Нехорошее лето Киева". Такер Карлсон поговорил с основателем ЧВК Blackwater Дмитрий Плотников Союзники, которых США защищают от МУС, не имеют права выйти из под опеки Любовь Степушова Крапива: и лечит, и кормит, и одежда, и лекарство Сергей Лебедев
Верка Сердючка рассчитывает на возвращение в Россию
Не узнать: Бьянка потрясла сеть своим преображением после потери 32 кг
Вкусные пирожки с котятами: почему кошка может съесть своих детей
Вкусные пирожки с котятами: почему кошка может съесть своих детей
Последние материалы
Эксперт по ЖКХ Федорук оценил последствия роста штрафов против коммунальщиков
Врач-онколог рассказала, сможет ли Кейт Миддлтон восстановиться после химиотерапии
"Нехорошее лето Киева". Такер Карлсон поговорил с основателем ЧВК Blackwater
Фридман требует от Люксембурга выплатить ему $15,8 млрд за конфискованные активы
Рассказываем, что делать с травой
Открыт новый способ противодействия бактерий антибиотикам — симбиоз с грибами
В фильме "Любовь и голуби" есть необычные персонажи
Политолог Коваленко: на Украине больше не смогут принимать законы и соглашения
Минуты или шаги: в чём лучше измерять физическую активность
В чем смысл спортивного питания?
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников