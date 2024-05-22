Немедленно попробуйте этот вкусный салат "Пина колада": с рисом, ананасами и кокосом

Салат "Пина колада" с рисом, фруктами и зеленью можно смело подать даже на праздничный стол. Это очень простой рецепт: блюдо состоит всего из нескольких ингредиентов и не требует особых усилий с вашей стороны.
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Ингредиенты
1/2 стакана ананаса
1/2 стакана стручкового перца (зелёного перца)
6 листьев салата
1/2 стакана кокосовой мякоти
2 чашки риса басмати
4 стакана воды
Для заправки
3/4 стакана кокосового молока
1/4 стакана свежих сливок
Соль по необходимости
3 столовые ложки тёртого кокоса
2 капли кокосовой эссенции
Чёрный перец по желанию
Для украшения
Грецкие орехи
Приготовление
В миску среднего размера добавьте нарезанный кубиками ананас, перец, мякоть кокоса и хорошо перемешайте.
Отварите рис басмати, остудите, добавьте в салат.
Готовим заправку: взбейте блендером кокосовое молоко, тёртый кокос, свежие сливки, кокосовую эссенцию, соль и перец. Полейте салат этой заправкой. Добавьте листья салата. Посыпьте измельчённым миндалём и наслаждайтесь.
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