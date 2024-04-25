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Средиземноморский пажитник, он же шамбала: узнайте, почему эта приправа так полезна

Пажитник: в чём польза средиземноморской приправы

2:00
Еда

Пажитник — трава, произрастающая в средиземноморском регионе, где она заслужила репутацию полезного продукта питания. Это распространённый ингредиент индийской кухни, пажитник часто добавляют в смеси молотых специй.

Пажитник: в чём польза средиземноморской приправы
Фото: commons.wikimedia.org by Thamizhpparithi Maari is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Семена пажитника, имеющие сладкий ореховый вкус, напоминающий кленовый сироп, традиционно использовались как в кулинарных, так и в лечебных целях.

Одна столовая ложка семян пажитника содержит 35 калорий и следующие питательные вещества:

  • углеводы (6,4 г),
  • белок (2,5 г),
  • клетчатку (2,7 г),
  • калий (84,7 мг),
  • фосфор (32,6 мг),
  • кальций (19,4 мг),
  • железо (3,7 мг),
  • магний (21 мг).

Листья и семена пажитника также содержат в небольшом количестве марганец, витамин А и селен.

Витамины и минералы не единственная причина, по которой вам следует попробовать пажитник.

Чай и добавки из семян пажитника являются распространёнными народными средствами для стимуляции выработки грудного молока, поскольку содержат вещества, которые влияют на выработку половых гормонов.

Считается, что пажитник повышает либидо и уровень тестостерона у мужчин. Эта трава помогает контролировать уровень сахара в крови. Листья и семена пажитника богаты нерастворимой клетчаткой, которая спасёт от запоров. Нерастворимая клетчатка также помогает снизить аппетит, тем самым предотвращая приступы голода и помогая контролировать вес.

Пажитник также понижает уровень "плохого" холестерина и повышает "хороший", а также обладает противовоспалительным действием, возможно, благодаря мощным антиоксидантам, содержащимся в этой траве.

ПАЖИТНИК ИЛИ ШАМБАЛА: в чем сила мистической специи?
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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