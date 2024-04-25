Средиземноморский пажитник, он же шамбала: узнайте, почему эта приправа так полезна

Пажитник — трава, произрастающая в средиземноморском регионе, где она заслужила репутацию полезного продукта питания. Это распространённый ингредиент индийской кухни, пажитник часто добавляют в смеси молотых специй.
Семена пажитника, имеющие сладкий ореховый вкус, напоминающий кленовый сироп, традиционно использовались как в кулинарных, так и в лечебных целях.
Одна столовая ложка семян пажитника содержит 35 калорий и следующие питательные вещества:
Листья и семена пажитника также содержат в небольшом количестве марганец, витамин А и селен.
Витамины и минералы не единственная причина, по которой вам следует попробовать пажитник.
Чай и добавки из семян пажитника являются распространёнными народными средствами для стимуляции выработки грудного молока, поскольку содержат вещества, которые влияют на выработку половых гормонов.
Считается, что пажитник повышает либидо и уровень тестостерона у мужчин. Эта трава помогает контролировать уровень сахара в крови. Листья и семена пажитника богаты нерастворимой клетчаткой, которая спасёт от запоров. Нерастворимая клетчатка также помогает снизить аппетит, тем самым предотвращая приступы голода и помогая контролировать вес.
Пажитник также понижает уровень "плохого" холестерина и повышает "хороший", а также обладает противовоспалительным действием, возможно, благодаря мощным антиоксидантам, содержащимся в этой траве.
Если ваша рассада томатов имеет тонкие стебли и светлые листья вместо ярко-зелёных, попробуйте эти подкормки.