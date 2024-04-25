Домашняя версия мексиканского соуса для салатов и маринада "Каталина": легко приготовить из нескольких ингредиентов

Соус "Каталина": заправка для салата или маринад для мяса

0:46 Your browser does not support the audio element. Еда

Мексиканский соус "Каталина" легко приготовить из нескольких ингредиентов, которые есть у вас на кухне. Используйте его в качестве маринада в кулинарии или как заправку для салата.

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Ингредиенты

1/2 стакана сахара

1/2 стакана красного винного уксуса

1/2 стакана канолового масла

1/4 стакана кетчупа

1 чайная ложка паприки

1/2 чайной ложки лукового порошка

1/2 чайной ложки сушёных листьев сельдерея

1/2 чайной ложки смеси итальянских приправ

Приготовление

Смешайте в блендере сахар, красный винный уксус, масло канолы, кетчуп, паприку, луковый порошок, листья сельдерея и итальянскую приправу.