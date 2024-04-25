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Домашняя версия мексиканского соуса для салатов и маринада "Каталина": легко приготовить из нескольких ингредиентов

Соус "Каталина": заправка для салата или маринад для мяса

0:46
Еда

Мексиканский соус "Каталина" легко приготовить из нескольких ингредиентов, которые есть у вас на кухне. Используйте его в качестве маринада в кулинарии или как заправку для салата.

Соус "Каталина": заправка для салата или маринад для мяса
Фото: freepik.com by Racool_studio is licensed under public domain

Ингредиенты

  • 1/2 стакана сахара
  • 1/2 стакана красного винного уксуса
  • 1/2 стакана канолового масла
  • 1/4 стакана кетчупа
  • 1 чайная ложка паприки
  • 1/2 чайной ложки лукового порошка
  • 1/2 чайной ложки сушёных листьев сельдерея
  • 1/2 чайной ложки смеси итальянских приправ

Приготовление

Смешайте в блендере сахар, красный винный уксус, масло канолы, кетчуп, паприку, луковый порошок, листья сельдерея и итальянскую приправу.

Catalina Dressing (Catalina Salad Dressing) 4K
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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