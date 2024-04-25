Домашняя версия мексиканского соуса для салатов и маринада "Каталина": легко приготовить из нескольких ингредиентов
Соус "Каталина": заправка для салата или маринад для мяса
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Мексиканский соус "Каталина" легко приготовить из нескольких ингредиентов, которые есть у вас на кухне. Используйте его в качестве маринада в кулинарии или как заправку для салата.
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Ингредиенты
- 1/2 стакана сахара
- 1/2 стакана красного винного уксуса
- 1/2 стакана канолового масла
- 1/4 стакана кетчупа
- 1 чайная ложка паприки
- 1/2 чайной ложки лукового порошка
- 1/2 чайной ложки сушёных листьев сельдерея
- 1/2 чайной ложки смеси итальянских приправ
Приготовление
Смешайте в блендере сахар, красный винный уксус, масло канолы, кетчуп, паприку, луковый порошок, листья сельдерея и итальянскую приправу.
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Catalina Dressing (Catalina Salad Dressing) 4K