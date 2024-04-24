Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Россияне начали бронировать заграничные туры на зиму
Почему полезно проводить время с друзьями во время шопинга
Дмитрий Нагиев стал самым дорогим актером России
Ветеринар Галкин рассказал, почему кошка пытается сбежать из дома
Advice.News: для предотвращения диабета нужно есть яблоки и авокадо
Как прокуратура помогла жителю Приморья вернуть 250 тысяч за протезы
Несколько участников группы "Би-2" пытаются стать гражданами Молдавии
Луковая шелуха - отличное средство для рассады как удобрение
Игрок Лаутаро Мартинес праздновал победу "Интера" до утра с болельщиками
Конвертики из омлета с начинкой из сыра: любимое блюдо на завтрак в новом прочтении

Омлет с сырной начинкой: вкуснейший завтрак из яиц, сыра и масла

1:54
Еда

Хотите разнообразить свой обычный завтрак? Мы предлагаем вам приготовить омлет с сырной начинкой. Это очень простой и быстрый рецепт от RussianFood.com, который позволит вам насладиться оригинальным и вкусным блюдом. Омлет с сыром можно приготовить из самого минимального набора продуктов.

Омлет с сырной начинкой: вкуснейший завтрак из яиц, сыра и масла
Фото: commons.wikimedia.org by Renee Comet is licensed under public domain

Итак, вам понадобятся следующие ингредиенты для 3 порций омлета:

- 6 яиц,

- 100 грамм твёрдого сыра,

- 50 грамм сливочного масла,

- 20-30 грамм растительного масла,

- соль и чёрный молотый перец по вкусу.

Приготовление очень простое:

  1. Разбейте в миску 2 яйца. Добавьте соль и перец, затем слегка взбейте яйца вилкой или используя миксер на низкой скорости.
  2. Нарежьте твёрдый сыр на тонкие прямоугольные кусочки примерно 3x5 см. Вам понадобится 9 кусочков, по 3 кусочка на каждые 2 яйца.
  3. Разогрейте сковороду с небольшим количеством растительного масла. Дайте яйцам немного схватиться, вылив их на сковороду, затем уменьшите огонь и готовьте около 2 минут.
  4. На середину омлета выложите 3 ломтика сыра, затем сверху положите 1/3 часть сливочного масла.
  5. Поднимите две противоположные стороны омлета, закрывая сыр.
  6. Затем подверните внутрь две оставшиеся стороны, чтобы получился конвертик.
  7. Переверните конвертик-омлет с сыром и готовьте еще примерно минуту.
  8. Повторите те же действия для остальных порций омлета с сыром.
  9. Выложите готовые конвертики на тарелку и подавайте тёплыми.

Такой омлет с сырной начинкой станет отличным и сытным выбором для вашего завтрака. Попробуйте этот простой рецепт и насладитесь вкусом и оригинальностью блюда.

Омлет с сыром на сковороде 3 минуты. Способ приготовления пышного омлета. Что приготовить на завтрак
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Стала известна баснословная стоимость брендовой юбки жены Евгения Петросяна

Супруга Евгения Петросяна Татьяна Брухунова сфотографировалась в яркой юбке. Знатоки вычислили стоимость наряда жены юмориста.

Жена Петросяна пощеголяла в юбке почти за четверть миллиона рублей
Музыкальный критик Соседов подтвердил возвращение Лолиты на телевидение
Лолита вернулась на ТВ после скандальной паузы
Кирпич придёт на смену батарейки: инженеры со всего мира предложили необычные способы хранения энергии
Самые добрые породы кошек, которые привязаны к своему хозяину больше всего: четверка из кошачьего мира
Умеете ли вы правильно пить воду? Советы из прошлого Сергей Лебедев Запад требует от Зеленского не прекращать сражаться за интересы США Дмитрий Плотников Страны НАТО придумывают лучшую причину избежать поставок ЗРС Patriot Украине Любовь Степушова
Скидки до 50% на перелеты "Аэрофлотом": масштабная распродажа билетов
Им удалось увеличить продолжительность жизни в 2-3 раза: российские учёные достигли успеха в модификации человеческих клеток
Четыре правила для восстановления ногтей после удаления гель-лака: как вернуть им здоровье
Четыре правила для восстановления ногтей после удаления гель-лака: как вернуть им здоровье
Последние материалы
Решетова и Хабенский отошли от православия ради другой веры
Некрупный бизнес получил приоритетное право на выкуп государственной недвижимости
Эксперты дали ответ, как наказать кошку
Nature Human Behavior: восприятие времени зависит от просматриваемых изображений
Рассказываем о новом продукте на рынке
15-летняя жительница Тенерифе назвала туристов опасными для девушек
Сглаживание морщин: список из 8 продуктов, включая авокадо
Для кого нужна защита от рисков и что представляет собой страхование ответственности?
Advice.News: для иммунитета нужно есть брокколи и цитрусы
WADA объяснило разницу между допингом у пловцов из КНР и Валиевой
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников