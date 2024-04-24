Конвертики из омлета с начинкой из сыра: любимое блюдо на завтрак в новом прочтении

Омлет с сырной начинкой: вкуснейший завтрак из яиц, сыра и масла

1:54 Your browser does not support the audio element. Еда

Хотите разнообразить свой обычный завтрак? Мы предлагаем вам приготовить омлет с сырной начинкой. Это очень простой и быстрый рецепт от RussianFood.com, который позволит вам насладиться оригинальным и вкусным блюдом. Омлет с сыром можно приготовить из самого минимального набора продуктов.

Фото: commons.wikimedia.org by Renee Comet is licensed under public domain

Итак, вам понадобятся следующие ингредиенты для 3 порций омлета:

- 6 яиц,

- 100 грамм твёрдого сыра,

- 50 грамм сливочного масла,

- 20-30 грамм растительного масла,

- соль и чёрный молотый перец по вкусу.

Приготовление очень простое:

Разбейте в миску 2 яйца. Добавьте соль и перец, затем слегка взбейте яйца вилкой или используя миксер на низкой скорости. Нарежьте твёрдый сыр на тонкие прямоугольные кусочки примерно 3x5 см. Вам понадобится 9 кусочков, по 3 кусочка на каждые 2 яйца. Разогрейте сковороду с небольшим количеством растительного масла. Дайте яйцам немного схватиться, вылив их на сковороду, затем уменьшите огонь и готовьте около 2 минут. На середину омлета выложите 3 ломтика сыра, затем сверху положите 1/3 часть сливочного масла. Поднимите две противоположные стороны омлета, закрывая сыр. Затем подверните внутрь две оставшиеся стороны, чтобы получился конвертик. Переверните конвертик-омлет с сыром и готовьте еще примерно минуту. Повторите те же действия для остальных порций омлета с сыром. Выложите готовые конвертики на тарелку и подавайте тёплыми.

Такой омлет с сырной начинкой станет отличным и сытным выбором для вашего завтрака. Попробуйте этот простой рецепт и насладитесь вкусом и оригинальностью блюда.