Конвертики из омлета с начинкой из сыра: любимое блюдо на завтрак в новом прочтении

Хотите разнообразить свой обычный завтрак? Мы предлагаем вам приготовить омлет с сырной начинкой. Это очень простой и быстрый рецепт от RussianFood.com, который позволит вам насладиться оригинальным и вкусным блюдом. Омлет с сыром можно приготовить из самого минимального набора продуктов.
Фото: commons.wikimedia.org by Renee Comet is licensed under public domain
Итак, вам понадобятся следующие ингредиенты для 3 порций омлета:
- 6 яиц,
- 100 грамм твёрдого сыра,
- 50 грамм сливочного масла,
- 20-30 грамм растительного масла,
- соль и чёрный молотый перец по вкусу.
Приготовление очень простое:
Разбейте в миску 2 яйца. Добавьте соль и перец, затем слегка взбейте яйца вилкой или используя миксер на низкой скорости.
Нарежьте твёрдый сыр на тонкие прямоугольные кусочки примерно 3x5 см. Вам понадобится 9 кусочков, по 3 кусочка на каждые 2 яйца.
Разогрейте сковороду с небольшим количеством растительного масла. Дайте яйцам немного схватиться, вылив их на сковороду, затем уменьшите огонь и готовьте около 2 минут.
На середину омлета выложите 3 ломтика сыра, затем сверху положите 1/3 часть сливочного масла.
Поднимите две противоположные стороны омлета, закрывая сыр.
Затем подверните внутрь две оставшиеся стороны, чтобы получился конвертик.
Переверните конвертик-омлет с сыром и готовьте еще примерно минуту.
Повторите те же действия для остальных порций омлета с сыром.
Выложите готовые конвертики на тарелку и подавайте тёплыми.
Такой омлет с сырной начинкой станет отличным и сытным выбором для вашего завтрака. Попробуйте этот простой рецепт и насладитесь вкусом и оригинальностью блюда.
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Омлет с сыром на сковороде 3 минуты. Способ приготовления пышного омлета. Что приготовить на завтрак