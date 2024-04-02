Тосканский, с грибами, в западном стиле: предлагаем вам три варианта приготовления вкусного омлета с начинкой

2 столовые ложки нарезанного кубиками красного сладкого перца.
2 столовые ложки нарезанного кубиками красного лука.
1 столовая ложка тёртого твердого сыра.
Тосканский омлет:
½ стакана капусты или шпината.
¼ чашки нарезанного кубиками репчатого лука.
¼ стакана нарезанных вяленых помидоров.
1 столовая ложка песто из базилика.
1 столовая ложка раскрошенного сыра фета.
Приготовление
В небольшой миске взбейте яйца, соль и перец.
В сковороду с антипригарным покрытием нагрейте масло на среднем или слабом огне. Вылейте яйца и наклоните сковороду, чтобы убедиться, что смесь распределилась равномерно, затем убавьте огонь до минимума. Готовьте омлет 2–3 минуты.
Добавьте начинку поверх омлета, но только на одну половину. Затем с помощью лопаточки сложите свободную половину сверху и переложите омлет на тарелку. Украсьте рубленой зеленью.
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Как приготовить настоящий французский омлет с начинкой
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