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Тосканский, с грибами, в западном стиле: предлагаем вам три варианта приготовления вкусного омлета с начинкой

Эти начинки в омлете вы еще не пробовали: завтрак удивит всю семью

1:54
Еда

Хотите знать, как приготовить идеальный омлет, который будет мягким, воздушным и с нужным количеством начинки? Если вам нужны идеи — предлагаем вам несколько вкусных вариантов.

Эти начинки в омлете вы еще не пробовали: завтрак удивит всю семью
Фото: commons.wikimedia.org by Renee Comet is licensed under public domain

Ингредиенты

Базовые:

  • 2 больших яйца.
  • Соль и свежемолотый чёрный перец по вкусу.
  • ½ столовой ложки оливкового масла, сливочного масла или жира от бекона.

Омлет с грибами и шпинатом:

  • ½ чашки нарезанных шампиньонов.
  • ½ чашки молодого шпината.
  • ¼ чашки нарезанного кубиками репчатого лука.
  • 1 столовая ложка раскрошенного козьего сыра.

Омлет в западном стиле:

  • ¼ стакана нарезанной кубиками ветчины.
  • 2 столовые ложки нарезанного кубиками зелёного болгарского перца.
  • 2 столовые ложки нарезанного кубиками красного сладкого перца.
  • 2 столовые ложки нарезанного кубиками красного лука.
  • 1 столовая ложка тёртого твердого сыра.

Тосканский омлет:

  • ½ стакана капусты или шпината.
  • ¼ чашки нарезанного кубиками репчатого лука.
  • ¼ стакана нарезанных вяленых помидоров.
  • 1 столовая ложка песто из базилика.
  • 1 столовая ложка раскрошенного сыра фета.

Приготовление

  1. В небольшой миске взбейте яйца, соль и перец.
  2. В сковороду с антипригарным покрытием нагрейте масло на среднем или слабом огне. Вылейте яйца и наклоните сковороду, чтобы убедиться, что смесь распределилась равномерно, затем убавьте огонь до минимума. Готовьте омлет 2–3 минуты.
  3. Добавьте начинку поверх омлета, но только на одну половину. Затем с помощью лопаточки сложите свободную половину сверху и переложите омлет на тарелку. Украсьте рубленой зеленью.
Как приготовить настоящий французский омлет с начинкой
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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