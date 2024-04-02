Тосканский, с грибами, в западном стиле: предлагаем вам три варианта приготовления вкусного омлета с начинкой

Эти начинки в омлете вы еще не пробовали: завтрак удивит всю семью

1:54 Your browser does not support the audio element. Еда

Хотите знать, как приготовить идеальный омлет, который будет мягким, воздушным и с нужным количеством начинки? Если вам нужны идеи — предлагаем вам несколько вкусных вариантов.

Фото: commons.wikimedia.org by Renee Comet is licensed under public domain

Ингредиенты

Базовые:

2 больших яйца.

Соль и свежемолотый чёрный перец по вкусу.

½ столовой ложки оливкового масла, сливочного масла или жира от бекона.

Омлет с грибами и шпинатом:

½ чашки нарезанных шампиньонов.

½ чашки молодого шпината.

¼ чашки нарезанного кубиками репчатого лука.

1 столовая ложка раскрошенного козьего сыра.

Омлет в западном стиле:

¼ стакана нарезанной кубиками ветчины.

2 столовые ложки нарезанного кубиками зелёного болгарского перца.

2 столовые ложки нарезанного кубиками красного сладкого перца.

2 столовые ложки нарезанного кубиками красного лука.

1 столовая ложка тёртого твердого сыра.

Тосканский омлет:

½ стакана капусты или шпината.

¼ чашки нарезанного кубиками репчатого лука.

¼ стакана нарезанных вяленых помидоров.

1 столовая ложка песто из базилика.

1 столовая ложка раскрошенного сыра фета.

Приготовление

В небольшой миске взбейте яйца, соль и перец. В сковороду с антипригарным покрытием нагрейте масло на среднем или слабом огне. Вылейте яйца и наклоните сковороду, чтобы убедиться, что смесь распределилась равномерно, затем убавьте огонь до минимума. Готовьте омлет 2–3 минуты. Добавьте начинку поверх омлета, но только на одну половину. Затем с помощью лопаточки сложите свободную половину сверху и переложите омлет на тарелку. Украсьте рубленой зеленью.