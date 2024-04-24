Готовим полезный ужин в духовке: ароматная запеканка с рисом, чёрной фасолью, чеддером и моцареллой

Сделайте себе одолжение: ешьте меньше мяса и больше чёрной фасоли. Употребление питательной фасоли улучшает здоровье пищеварительной системы и общее самочувствие. Мы же вам предлагаем рецепт простого блюда с рисом, фасолью и сыром.
Фото: commons.wikimedia.org by Jacek Halicki is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Ингредиенты
1 чашка сырого риса
1 чашка сальсы
3/4 стакана тёртого сыра чеддер
3/4 стакана тёртого сыра моцарелла
1 банка чёрной фасоли
Сок 1 лайма
2 столовые ложки свежих листьев кинзы, нарезанных
Приготовление
Разогрейте духовку. Слегка смажьте маслом форму для запекания.
В кастрюле отварите рис. Добавьте в приготовленный рис сальсу, сок лайма и кинзу. Выложите рис в подготовленную форму для запекания, сверху выложите фасоль и сыр.
Поставьте форму в духовку и запекайте около 5 минут. Перед подачей украсьте кинзой.
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Вкусно и сытно. Рис, фасоль, овощи. Легко приготовить!