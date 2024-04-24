Готовим полезный ужин в духовке: ароматная запеканка с рисом, чёрной фасолью, чеддером и моцареллой

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Рецепт питательной запеканки с рисом, фасолью и сыром

1:01
Еда

Сделайте себе одолжение: ешьте меньше мяса и больше чёрной фасоли. Употребление питательной фасоли улучшает здоровье пищеварительной системы и общее самочувствие. Мы же вам предлагаем рецепт простого блюда с рисом, фасолью и сыром.

Рецепт питательной запеканки с рисом, фасолью и сыром
Фото: commons.wikimedia.org by Jacek Halicki is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Ингредиенты

  • 1 чашка сырого риса
  • 1 чашка сальсы
  • 3/4 стакана тёртого сыра чеддер
  • 3/4 стакана тёртого сыра моцарелла
  • 1 банка чёрной фасоли
  • Сок 1 лайма
  • 2 столовые ложки свежих листьев кинзы, нарезанных

Приготовление

  1. Разогрейте духовку. Слегка смажьте маслом форму для запекания.
  2. В кастрюле отварите рис. Добавьте в приготовленный рис сальсу, сок лайма и кинзу. Выложите рис в подготовленную форму для запекания, сверху выложите фасоль и сыр.
  3. Поставьте форму в духовку и запекайте около 5 минут. Перед подачей украсьте кинзой.
Вкусно и сытно. Рис, фасоль, овощи. Легко приготовить!
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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