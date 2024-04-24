Готовим полезный ужин в духовке: ароматная запеканка с рисом, чёрной фасолью, чеддером и моцареллой

Рецепт питательной запеканки с рисом, фасолью и сыром

1:01 Your browser does not support the audio element. Еда

Сделайте себе одолжение: ешьте меньше мяса и больше чёрной фасоли. Употребление питательной фасоли улучшает здоровье пищеварительной системы и общее самочувствие. Мы же вам предлагаем рецепт простого блюда с рисом, фасолью и сыром.

Фото: commons.wikimedia.org by Jacek Halicki is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Ингредиенты

1 чашка сырого риса

1 чашка сальсы

3/4 стакана тёртого сыра чеддер

3/4 стакана тёртого сыра моцарелла

1 банка чёрной фасоли

Сок 1 лайма

2 столовые ложки свежих листьев кинзы, нарезанных

Приготовление

Разогрейте духовку. Слегка смажьте маслом форму для запекания. В кастрюле отварите рис. Добавьте в приготовленный рис сальсу, сок лайма и кинзу. Выложите рис в подготовленную форму для запекания, сверху выложите фасоль и сыр. Поставьте форму в духовку и запекайте около 5 минут. Перед подачей украсьте кинзой.