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Куриный суп на бульоне с лимонным соком, пастой орзо и овощами: ароматное и в меру пикантное блюдо

Готовим лимонный куриный суп с пастой орзо

1:47
Еда

Этот лимонный куриный суп с пастой орзо — очень ароматный. Приготовьте это блюдо с нежными кусочками курицы в лимонном бульоне с пастой орзо, морковью, луком, сельдереем и молодым шпинатом.

Готовим лимонный куриный суп с пастой орзо
Фото: flickr.com by Wei-Te Wong is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Ингредиенты

  • Паста орзо
  • 1 чайная ложка оливкового масла
  • 3 нарезанные средние моркови
  • 3 стебля сельдерея, нарезанные
  • 1 средняя луковица, нарезанная
  • 2 зубчика чеснока, измельчённых
  • 1/2 чайной ложки сушёного тимьяна
  • 1/2 чайной ложки сушёного орегано
  • Соль и молотый чёрный перец по вкусу
  • 1 лавровый лист
  • Куриный бульон
  • 1/2 стакана свежевыжатого лимонного сока
  • 1 лимон, очищенный от цедры
  • Варёная куриная грудка, нарезанная кусочками
  • 1 упаковка молодого шпината
  • 1 лимон, нарезанный ломтиками для украшения (по желанию)
  • 1/4 стакана тёртого сыра пармезан (по желанию)

Приготовление

  1. Отварите пасту орзо, слейте воду и остудите.
  2. Нагрейте оливковое масло в большой кастрюле на среднем огне. Добавьте морковь, сельдерей и лук, готовьте около 5 минут. Добавьте чеснок, приправьте смесь тимьяном, орегано, лавровым листом, солью и перцем, продолжайте готовить ещё 30 секунд, прежде чем налить в кастрюлю куриный бульон.
  3. Доведите бульон до кипения. Уменьшите огонь и варите около 10 минут.
  4. Добавьте в бульон орзо, лимонный сок и цедру, курицу. Готовьте около 5 минут.
  5. Добавьте шпинат, варите 2-3 минуты. При подаче украсьте ломтиками лимона и пармезаном.
Сытный, вкусный греческий куриный суп с лимоном - зарядит бодростью на весь день!
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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