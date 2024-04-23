Куриный суп на бульоне с лимонным соком, пастой орзо и овощами: ароматное и в меру пикантное блюдо

Готовим лимонный куриный суп с пастой орзо

1:47 Your browser does not support the audio element. Еда

Этот лимонный куриный суп с пастой орзо — очень ароматный. Приготовьте это блюдо с нежными кусочками курицы в лимонном бульоне с пастой орзо, морковью, луком, сельдереем и молодым шпинатом.

Фото: flickr.com by Wei-Te Wong is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Ингредиенты

Паста орзо

1 чайная ложка оливкового масла

3 нарезанные средние моркови

3 стебля сельдерея, нарезанные

1 средняя луковица, нарезанная

2 зубчика чеснока, измельчённых

1/2 чайной ложки сушёного тимьяна

1/2 чайной ложки сушёного орегано

Соль и молотый чёрный перец по вкусу

1 лавровый лист

Куриный бульон

1/2 стакана свежевыжатого лимонного сока

1 лимон, очищенный от цедры

Варёная куриная грудка, нарезанная кусочками

1 упаковка молодого шпината

1 лимон, нарезанный ломтиками для украшения (по желанию)

1/4 стакана тёртого сыра пармезан (по желанию)

Приготовление

Отварите пасту орзо, слейте воду и остудите. Нагрейте оливковое масло в большой кастрюле на среднем огне. Добавьте морковь, сельдерей и лук, готовьте около 5 минут. Добавьте чеснок, приправьте смесь тимьяном, орегано, лавровым листом, солью и перцем, продолжайте готовить ещё 30 секунд, прежде чем налить в кастрюлю куриный бульон. Доведите бульон до кипения. Уменьшите огонь и варите около 10 минут. Добавьте в бульон орзо, лимонный сок и цедру, курицу. Готовьте около 5 минут. Добавьте шпинат, варите 2-3 минуты. При подаче украсьте ломтиками лимона и пармезаном.