Куриный суп на бульоне с лимонным соком, пастой орзо и овощами: ароматное и в меру пикантное блюдо

Этот лимонный куриный суп с пастой орзо — очень ароматный. Приготовьте это блюдо с нежными кусочками курицы в лимонном бульоне с пастой орзо, морковью, луком, сельдереем и молодым шпинатом.
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Ингредиенты
Паста орзо
1 чайная ложка оливкового масла
3 нарезанные средние моркови
3 стебля сельдерея, нарезанные
1 средняя луковица, нарезанная
2 зубчика чеснока, измельчённых
1/2 чайной ложки сушёного тимьяна
1/2 чайной ложки сушёного орегано
Соль и молотый чёрный перец по вкусу
1 лавровый лист
Куриный бульон
1/2 стакана свежевыжатого лимонного сока
1 лимон, очищенный от цедры
Варёная куриная грудка, нарезанная кусочками
1 упаковка молодого шпината
1 лимон, нарезанный ломтиками для украшения (по желанию)
1/4 стакана тёртого сыра пармезан (по желанию)
Приготовление
Отварите пасту орзо, слейте воду и остудите.
Нагрейте оливковое масло в большой кастрюле на среднем огне. Добавьте морковь, сельдерей и лук, готовьте около 5 минут. Добавьте чеснок, приправьте смесь тимьяном, орегано, лавровым листом, солью и перцем, продолжайте готовить ещё 30 секунд, прежде чем налить в кастрюлю куриный бульон.
Доведите бульон до кипения. Уменьшите огонь и варите около 10 минут.
Добавьте в бульон орзо, лимонный сок и цедру, курицу. Готовьте около 5 минут.
Добавьте шпинат, варите 2-3 минуты. При подаче украсьте ломтиками лимона и пармезаном.
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