Нежный крем-суп из фасоли, лука-порея и пекинской капусты: нотку пикантности добавляет лимонный сок

Этот суп из лука-порея с капустой и фасолью очень полезен для кишечника — в нём много овощей и растительного белка.
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Ингредиенты
1/2 лимона,
1 корень сельдерея,
3/4 стакана оливкового масла,
1 большая красная луковица, нарезанная,
1 большой лук-порей, нарезанный,
1 пучок зелени сельдерея,
1/2 небольшого кочана пекинской капусты,
1 большая морковь, очищенная и нарезанная,
1 пастернак, очищенный и нарезанный кубиками,
1 брюква, очищенная и нарезанная кубиками,
1 кольраби, очищенная и нарезанная кубиками,
4 зубчика чеснока,
4 чашки консервированной фасоли,
10 чашек овощного бульона или воды,
2 лавровых листа,
6 веточек тимьяна,
сок 1 лимона,
соль и перец по вкусу,
пучок укропа.
Приготовление
Приготовьте подкисленную воду, выжав половину лимона в миску с тремя стаканами воды. Нарежьте кубиками сельдерей, положите в эту воду.
Слейте воду с сельдерея. В большой суповой кастрюле нагрейте оливковое масло и обжарьте лук, лук-порей, сельдерей, морковь, пастернак, брюкву и кольраби. Добавьте чеснок, затем фасоль, бульон или воду, лавровый лист и тимьян.
Уменьшите огонь до минимума, доведите до кипения, держите крышку кастрюли приоткрытой и варите примерно 35-40 минут. Выловите ложкой тимьян и лавровый лист и выбросьте.
Измельчите суп погружным блендером. Добавьте пекинскую капусту и варите суп ещё 15 минут.
Взбейте лимонный сок и оставшееся оливковое масло в небольшой миске и добавьте в суп.