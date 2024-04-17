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Нежный крем-суп из фасоли, лука-порея и пекинской капусты: нотку пикантности добавляет лимонный сок

Готовим овощной крем-суп из лука-порея и капусты

1:53
Еда

Этот суп из лука-порея с капустой и фасолью очень полезен для кишечника — в нём много овощей и растительного белка.

Готовим овощной крем-суп из лука-порея и капусты
Фото: commons.wikimedia.org by stu_spivack is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Ингредиенты

  • 1/2 лимона,
  • 1 корень сельдерея,
  • 3/4 стакана оливкового масла,
  • 1 большая красная луковица, нарезанная,
  • 1 большой лук-порей, нарезанный,
  • 1 пучок зелени сельдерея,
  • 1/2 небольшого кочана пекинской капусты,
  • 1 большая морковь, очищенная и нарезанная,
  • 1 пастернак, очищенный и нарезанный кубиками,
  • 1 брюква, очищенная и нарезанная кубиками,
  • 1 кольраби, очищенная и нарезанная кубиками,
  • 4 зубчика чеснока,
  • 4 чашки консервированной фасоли,
  • 10 чашек овощного бульона или воды,
  • 2 лавровых листа,
  • 6 веточек тимьяна,
  • сок 1 лимона,
  • соль и перец по вкусу,
  • пучок укропа.

Приготовление

  1. Приготовьте подкисленную воду, выжав половину лимона в миску с тремя стаканами воды. Нарежьте кубиками сельдерей, положите в эту воду.
  2. Слейте воду с сельдерея. В большой суповой кастрюле нагрейте оливковое масло и обжарьте лук, лук-порей, сельдерей, морковь, пастернак, брюкву и кольраби. Добавьте чеснок, затем фасоль, бульон или воду, лавровый лист и тимьян.
  3. Уменьшите огонь до минимума, доведите до кипения, держите крышку кастрюли приоткрытой и варите примерно 35-40 минут. Выловите ложкой тимьян и лавровый лист и выбросьте.
  4. Измельчите суп погружным блендером. Добавьте пекинскую капусту и варите суп ещё 15 минут.
  5. Взбейте лимонный сок и оставшееся оливковое масло в небольшой миске и добавьте в суп. 
КРЕМ-СУП ИЗ ОВОЩЕЙ
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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