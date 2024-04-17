Нежный крем-суп из фасоли, лука-порея и пекинской капусты: нотку пикантности добавляет лимонный сок

Готовим овощной крем-суп из лука-порея и капусты

1:53 Your browser does not support the audio element. Еда

Этот суп из лука-порея с капустой и фасолью очень полезен для кишечника — в нём много овощей и растительного белка.

Фото: commons.wikimedia.org by stu_spivack is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Ингредиенты

1/2 лимона,

1 корень сельдерея,

3/4 стакана оливкового масла,

1 большая красная луковица, нарезанная,

1 большой лук-порей, нарезанный,

1 пучок зелени сельдерея,

1/2 небольшого кочана пекинской капусты,

1 большая морковь, очищенная и нарезанная,

1 пастернак, очищенный и нарезанный кубиками,

1 брюква, очищенная и нарезанная кубиками,

1 кольраби, очищенная и нарезанная кубиками,

4 зубчика чеснока,

4 чашки консервированной фасоли,

10 чашек овощного бульона или воды,

2 лавровых листа,

6 веточек тимьяна,

сок 1 лимона,

соль и перец по вкусу,

пучок укропа.

Приготовление

Приготовьте подкисленную воду, выжав половину лимона в миску с тремя стаканами воды. Нарежьте кубиками сельдерей, положите в эту воду. Слейте воду с сельдерея. В большой суповой кастрюле нагрейте оливковое масло и обжарьте лук, лук-порей, сельдерей, морковь, пастернак, брюкву и кольраби. Добавьте чеснок, затем фасоль, бульон или воду, лавровый лист и тимьян. Уменьшите огонь до минимума, доведите до кипения, держите крышку кастрюли приоткрытой и варите примерно 35-40 минут. Выловите ложкой тимьян и лавровый лист и выбросьте. Измельчите суп погружным блендером. Добавьте пекинскую капусту и варите суп ещё 15 минут. Взбейте лимонный сок и оставшееся оливковое масло в небольшой миске и добавьте в суп.