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Очень вкусный и ароматный миндально-томатный соус: попробуйте с жареным хлебом

Миндально-томатный соус с жареным хлебом: вкусная закуска

1:07
Еда

Вы когда-нибудь пробовали миндально-томатный соус? Необычное сочетание, не правда ли? Особенно если подавать его с жареным хлебом.

Миндально-томатный соус с жареным хлебом: вкусная закуска
Фото: freepik.com by Racool_studio is licensed under public domain

Получается натуральная и довольно полезная закуска, которая обязательно понравится вашим гостям.

Ингредиенты

Для томатного соуса:

  • банка измельчённых жареных помидоров,
  • 3/4 стакана жареного миндаля,
  • 1/4 стакана оливкового масла,
  • 1 зубчик чеснока,
  • 1/2 чайной ложки соли.

Для жареного хлеба:

  • 1 багет,
  • оливковое масло.

Приготовление

  1. В блендере смешайте жареный миндаль, помидоры, чеснок и соль. Взбивайте до тех пор, пока полностью не измельчите орехи.
  2. Добавьте оливковое масло, ещё раз взбейте. Соус можно хранить в холодильнике в течение недели.
  3. Далее нарежьте багет ломтиками. Смажьте оливковым маслом каждую сторону хлеба. На сковороде поджарьте каждый ломтик хлеба на среднем огне по несколько минут с каждой стороны. Наслаждайтесь вкусом!
ИТАЛЬЯНСКИЙ СОУС МАРИНАРА!
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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