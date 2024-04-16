Очень вкусный и ароматный миндально-томатный соус: попробуйте с жареным хлебом

Миндально-томатный соус с жареным хлебом: вкусная закуска

1:07 Your browser does not support the audio element. Еда

Вы когда-нибудь пробовали миндально-томатный соус? Необычное сочетание, не правда ли? Особенно если подавать его с жареным хлебом.

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Получается натуральная и довольно полезная закуска, которая обязательно понравится вашим гостям.

Ингредиенты

Для томатного соуса:

банка измельчённых жареных помидоров,

3/4 стакана жареного миндаля,

1/4 стакана оливкового масла,

1 зубчик чеснока,

1/2 чайной ложки соли.

Для жареного хлеба:

1 багет,

оливковое масло.

Приготовление

В блендере смешайте жареный миндаль, помидоры, чеснок и соль. Взбивайте до тех пор, пока полностью не измельчите орехи. Добавьте оливковое масло, ещё раз взбейте. Соус можно хранить в холодильнике в течение недели. Далее нарежьте багет ломтиками. Смажьте оливковым маслом каждую сторону хлеба. На сковороде поджарьте каждый ломтик хлеба на среднем огне по несколько минут с каждой стороны. Наслаждайтесь вкусом!