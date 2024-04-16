Очень вкусный и ароматный миндально-томатный соус: попробуйте с жареным хлебом
Миндально-томатный соус с жареным хлебом: вкусная закуска
1:07
Вы когда-нибудь пробовали миндально-томатный соус? Необычное сочетание, не правда ли? Особенно если подавать его с жареным хлебом.
Фото: freepik.com by Racool_studio is licensed under public domain
Получается натуральная и довольно полезная закуска, которая обязательно понравится вашим гостям.
Ингредиенты
Для томатного соуса:
- банка измельчённых жареных помидоров,
- 3/4 стакана жареного миндаля,
- 1/4 стакана оливкового масла,
- 1 зубчик чеснока,
- 1/2 чайной ложки соли.
Для жареного хлеба:
- 1 багет,
- оливковое масло.
Приготовление
- В блендере смешайте жареный миндаль, помидоры, чеснок и соль. Взбивайте до тех пор, пока полностью не измельчите орехи.
- Добавьте оливковое масло, ещё раз взбейте. Соус можно хранить в холодильнике в течение недели.
- Далее нарежьте багет ломтиками. Смажьте оливковым маслом каждую сторону хлеба. На сковороде поджарьте каждый ломтик хлеба на среднем огне по несколько минут с каждой стороны. Наслаждайтесь вкусом!
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Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру