Суномоно: учимся готовить знаменитый японский огуречный салат с заправкой из соевого соуса и винного уксуса

Японское суномоно — это салат из тонких, как бумага, ломтиков огурца, приправленный соевым соусом, сахаром, солью и уксусом и украшенный поджаренными семенами кунжута. Это идеальное дополнение к сытным и пикантным блюдам.
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Ингредиенты
1 столовая ложка сушёных водорослей вакаме или морских водорослей,
2 небольших огурца, тонко нарезанных,
½ чайной ложки соли,
1,5 столовой ложки рисового винного уксуса,
1 столовая ложка тростникового сахара,
½ чайной ложки соевого соуса тамари,
2 чайные ложки поджаренных семян кунжута для украшения.
Приготовление
Если вы используете вакаме, предварительно опустите их в миску с тёплой водой и подержите 10 минут. Слейте воду и отложите водоросли в сторону.
Положите огурцы в среднюю миску. Посолите, подождите 5 минут и затем промойте огурцы, удалив соль.
В миске взбейте уксус, сахар и соус. Добавьте огурцы и вакаме, перемешайте. Украсьте кунжутом.
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СУНОМОНО - Японская популярная закуска, гости будут в восторге!