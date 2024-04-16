Суномоно: учимся готовить знаменитый японский огуречный салат с заправкой из соевого соуса и винного уксуса

Японский огуречный салат: рецепт необычного блюда для любителей "остренького"

1:12 Your browser does not support the audio element. Еда

Японское суномоно — это салат из тонких, как бумага, ломтиков огурца, приправленный соевым соусом, сахаром, солью и уксусом и украшенный поджаренными семенами кунжута. Это идеальное дополнение к сытным и пикантным блюдам.

Фото: commons.wikimedia.org by Benreis is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Ингредиенты

1 столовая ложка сушёных водорослей вакаме или морских водорослей,

2 небольших огурца, тонко нарезанных,

½ чайной ложки соли,

1,5 столовой ложки рисового винного уксуса,

1 столовая ложка тростникового сахара,

½ чайной ложки соевого соуса тамари,

2 чайные ложки поджаренных семян кунжута для украшения.

Приготовление

Если вы используете вакаме, предварительно опустите их в миску с тёплой водой и подержите 10 минут. Слейте воду и отложите водоросли в сторону. Положите огурцы в среднюю миску. Посолите, подождите 5 минут и затем промойте огурцы, удалив соль. В миске взбейте уксус, сахар и соус. Добавьте огурцы и вакаме, перемешайте. Украсьте кунжутом.