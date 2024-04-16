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Суномоно: учимся готовить знаменитый японский огуречный салат с заправкой из соевого соуса и винного уксуса

Японский огуречный салат: рецепт необычного блюда для любителей "остренького"

1:12
Еда

Японское суномоно — это салат из тонких, как бумага, ломтиков огурца, приправленный соевым соусом, сахаром, солью и уксусом и украшенный поджаренными семенами кунжута. Это идеальное дополнение к сытным и пикантным блюдам.

Японский огуречный салат: рецепт необычного блюда для любителей "остренького"
Фото: commons.wikimedia.org by Benreis is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Ингредиенты

  • 1 столовая ложка сушёных водорослей вакаме или морских водорослей,
  • 2 небольших огурца, тонко нарезанных,
  • ½ чайной ложки соли,
  • 1,5 столовой ложки рисового винного уксуса,
  • 1 столовая ложка тростникового сахара,
  • ½ чайной ложки соевого соуса тамари,
  • 2 чайные ложки поджаренных семян кунжута для украшения.

Приготовление

  1. Если вы используете вакаме, предварительно опустите их в миску с тёплой водой и подержите 10 минут. Слейте воду и отложите водоросли в сторону.
  2. Положите огурцы в среднюю миску. Посолите, подождите 5 минут и затем промойте огурцы, удалив соль. 
  3. В миске взбейте уксус, сахар и соус. Добавьте огурцы и вакаме, перемешайте. Украсьте кунжутом.
СУНОМОНО - Японская популярная закуска, гости будут в восторге!
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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