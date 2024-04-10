Постный майонез из орешков кешью: отличается нежным сливочным вкусом

Постный майонез из кешью: необычный ингредиент для вегетарианской версии популярного соуса

1:18 Your browser does not support the audio element. Еда

Предлагаем вам рецепт постного майонеза из кешью. Этот майонез, приготовленный по рекомендации сайта "Лайфхакер.ру", отличается нежным и сливочным вкусом, который вас приятно удивит.

Фото: commons.wikimedia.org by hz_westfalen_de is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Ингредиенты:

— 150 г сырых орехов кешью,

— 1-2 зубчика чеснока,

— 1 столовая ложка лимонного сока,

— 1/4-1/2 чайной ложки соли,

— щепотка сахара (по желанию),

— 1-2 столовые ложки растительного масла,

— 3-4 столовые ложки воды.

Приготовление:

Замочите сырые кешью в воде на всю ночь. После этого слейте воду. В блендере перебейте замоченные кешью, чеснок, лимонный сок, соль, сахар (по желанию), растительное масло и 3-4 столовые ложки воды. Взбивайте все ингредиенты в блендере до получения однородной консистенции. Если майонез кажется вам слишком густым, добавьте немного воды и продолжайте взбивать, чтобы достичь желаемой консистенции.

Постный майонез из кешью готов! Теперь вы можете использовать его в различных блюдах — салатах, соусах или как дип для овощей. Наслаждайтесь этим нежным и вкусным соусом, который несомненно порадует ваш вкусовой рецептор. Приятного аппетита!