Постный майонез из орешков кешью: отличается нежным сливочным вкусом

Предлагаем вам рецепт постного майонеза из кешью. Этот майонез, приготовленный по рекомендации сайта "Лайфхакер.ру", отличается нежным и сливочным вкусом, который вас приятно удивит.
Фото: commons.wikimedia.org by hz_westfalen_de is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication
Ингредиенты:
— 150 г сырых орехов кешью,
— 1-2 зубчика чеснока,
— 1 столовая ложка лимонного сока,
— 1/4-1/2 чайной ложки соли,
— щепотка сахара (по желанию),
— 1-2 столовые ложки растительного масла,
— 3-4 столовые ложки воды.
Приготовление:
Замочите сырые кешью в воде на всю ночь. После этого слейте воду.
В блендере перебейте замоченные кешью, чеснок, лимонный сок, соль, сахар (по желанию), растительное масло и 3-4 столовые ложки воды.
Взбивайте все ингредиенты в блендере до получения однородной консистенции.
Если майонез кажется вам слишком густым, добавьте немного воды и продолжайте взбивать, чтобы достичь желаемой консистенции.
Постный майонез из кешью готов! Теперь вы можете использовать его в различных блюдах — салатах, соусах или как дип для овощей. Наслаждайтесь этим нежным и вкусным соусом, который несомненно порадует ваш вкусовой рецептор. Приятного аппетита!
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Сыроедческий МАЙОНЕЗ из Кешью | Постный | Вегетарианский | Полезный