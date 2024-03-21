Торт "Красный бархат" в форме сердца для любимого: готовится без яиц, но всё равно получается воздушным и нежным

Торт "Красный бархат" в форме сердца: готовится без яиц

2:40 Your browser does not support the audio element. Еда

Торт в форме сердца для любимого человека. Что может быть лучше? Даже если сегодня и не День святого Валентина, почему бы не порадовать себя и возлюбленного изысканным угощением?

Фото: flickr.com by Benson Kua is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Вы можете испечь этот торт не только для своего партнёра, но и для всей семьи или друзей. В рецепте классического торта "Красный бархат" есть яйца, но если вы вегетарианец, то этот рецепт именно для вас. Несмотря на то, что в этом торте нет яиц, он всё равно получается таким же воздушным и нежным.

Ингредиенты

350 г муки

15 г разрыхлителя

2 г соли

250 г сахарной пудры

10 мл ванильной эссенции

360 г йогурта (творога)

5 г пищевой соды

20 г какао-порошка

230 г несолёного сливочного масла

120 мл сметаны

5 мл уксуса

Съедобный пищевой краситель по мере необходимости

Для глазури

450 г сыра маскарпоне

1 щепотка соли

5 мл ванильной эссенции

480 г сахарной пудры

225 г несолёного сливочного масла

Приготовление

Разогрейте духовку до 180 градусов. Смажьте две формы для торта в форме сердца сливочным маслом и посыпьте мукой. Смешайте сухие ингредиенты: просейте муку, добавьте разрыхлитель, пищевую соду, какао-порошок и соль в большую миску. Взбейте несолёное масло и сахарную пудру до кремовой массы с помощью блендера на средне-высокой скорости. Это займёт около 4 минут. Добавьте сметану, ванильную эссенцию и уксус. Перемешивайте до образования жидкого теста. Добавьте в тесто муку. Теперь добавьте творог и хорошо перемешайте. Добавьте красный пищевой краситель. Вылейте тесто в подготовленные формы и выпекайте около 25-30 минут. После выпекания дайте торту немного постоять в форме, а затем выньте и дайте остыть. Приготовьте глазурь. Взбейте сахарную пудру и масло в миске до получения кремообразной и гладкой текстуры. Затем добавьте ваниль и щепотку соли и взбейте. Добавьте остальной сахар. Добавьте пищевой краситель и сливочный сыр. Разрезаем бисквит на три коржа. Положите первый корж плоской стороной вниз на подставку для торта. Лопаткой равномерно распределите по нему около 1 стакана приготовленной глазури. Поместите второй корж поверх первого. Используйте оставшуюся глазурь.