Торт "Красный бархат" в форме сердца для любимого: готовится без яиц, но всё равно получается воздушным и нежным

Торт в форме сердца для любимого человека. Что может быть лучше? Даже если сегодня и не День святого Валентина, почему бы не порадовать себя и возлюбленного изысканным угощением?
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Вы можете испечь этот торт не только для своего партнёра, но и для всей семьи или друзей. В рецепте классического торта "Красный бархат" есть яйца, но если вы вегетарианец, то этот рецепт именно для вас. Несмотря на то, что в этом торте нет яиц, он всё равно получается таким же воздушным и нежным.
Ингредиенты
350 г муки
15 г разрыхлителя
2 г соли
250 г сахарной пудры
10 мл ванильной эссенции
360 г йогурта (творога)
5 г пищевой соды
20 г какао-порошка
230 г несолёного сливочного масла
120 мл сметаны
5 мл уксуса
Съедобный пищевой краситель по мере необходимости
Для глазури
450 г сыра маскарпоне
1 щепотка соли
5 мл ванильной эссенции
480 г сахарной пудры
225 г несолёного сливочного масла
Приготовление
Разогрейте духовку до 180 градусов. Смажьте две формы для торта в форме сердца сливочным маслом и посыпьте мукой.
Смешайте сухие ингредиенты: просейте муку, добавьте разрыхлитель, пищевую соду, какао-порошок и соль в большую миску.
Взбейте несолёное масло и сахарную пудру до кремовой массы с помощью блендера на средне-высокой скорости. Это займёт около 4 минут. Добавьте сметану, ванильную эссенцию и уксус. Перемешивайте до образования жидкого теста.
Добавьте в тесто муку. Теперь добавьте творог и хорошо перемешайте. Добавьте красный пищевой краситель.
Вылейте тесто в подготовленные формы и выпекайте около 25-30 минут. После выпекания дайте торту немного постоять в форме, а затем выньте и дайте остыть.
Приготовьте глазурь. Взбейте сахарную пудру и масло в миске до получения кремообразной и гладкой текстуры. Затем добавьте ваниль и щепотку соли и взбейте. Добавьте остальной сахар. Добавьте пищевой краситель и сливочный сыр.
Разрезаем бисквит на три коржа. Положите первый корж плоской стороной вниз на подставку для торта. Лопаткой равномерно распределите по нему около 1 стакана приготовленной глазури. Поместите второй корж поверх первого. Используйте оставшуюся глазурь.
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