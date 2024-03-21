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Торт "Красный бархат" в форме сердца для любимого: готовится без яиц, но всё равно получается воздушным и нежным

Торт "Красный бархат" в форме сердца: готовится без яиц

2:40
Еда

Торт в форме сердца для любимого человека. Что может быть лучше? Даже если сегодня и не День святого Валентина, почему бы не порадовать себя и возлюбленного изысканным угощением?

Торт "Красный бархат" в форме сердца: готовится без яиц
Фото: flickr.com by Benson Kua is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Вы можете испечь этот торт не только для своего партнёра, но и для всей семьи или друзей. В рецепте классического торта "Красный бархат" есть яйца, но если вы вегетарианец, то этот рецепт именно для вас. Несмотря на то, что в этом торте нет яиц, он всё равно получается таким же воздушным и нежным.

Ингредиенты

  • 350 г муки
  • 15 г разрыхлителя
  • 2 г соли
  • 250 г сахарной пудры
  • 10 мл ванильной эссенции
  • 360 г йогурта (творога)
  • 5 г пищевой соды
  • 20 г какао-порошка
  • 230 г несолёного сливочного масла
  • 120 мл сметаны
  • 5 мл уксуса
  • Съедобный пищевой краситель по мере необходимости

Для глазури

  • 450 г сыра маскарпоне
  • 1 щепотка соли
  • 5 мл ванильной эссенции
  • 480 г сахарной пудры
  • 225 г несолёного сливочного масла

Приготовление

  1. Разогрейте духовку до 180 градусов. Смажьте две формы для торта в форме сердца сливочным маслом и посыпьте мукой.
  2. Смешайте сухие ингредиенты: просейте муку, добавьте разрыхлитель, пищевую соду, какао-порошок и соль в большую миску.
  3. Взбейте несолёное масло и сахарную пудру до кремовой массы с помощью блендера на средне-высокой скорости. Это займёт около 4 минут. Добавьте сметану, ванильную эссенцию и уксус. Перемешивайте до образования жидкого теста.
  4. Добавьте в тесто муку. Теперь добавьте творог и хорошо перемешайте. Добавьте красный пищевой краситель.
  5. Вылейте тесто в подготовленные формы и выпекайте около 25-30 минут. После выпекания дайте торту немного постоять в форме, а затем выньте и дайте остыть.
  6. Приготовьте глазурь. Взбейте сахарную пудру и масло в миске до получения кремообразной и гладкой текстуры. Затем добавьте ваниль и щепотку соли и взбейте. Добавьте остальной сахар. Добавьте пищевой краситель и сливочный сыр.
  7. Разрезаем бисквит на три коржа. Положите первый корж плоской стороной вниз на подставку для торта. Лопаткой равномерно распределите по нему около 1 стакана приготовленной глазури. Поместите второй корж поверх первого. Используйте оставшуюся глазурь.
Роскошный торт КРАСНЫЙ БАРХАТ!
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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